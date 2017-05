Por desmanes en Cali, habrán duras sanciones

Google Plus

FOTO: elpais.com.co

La DIMAYOR decidió este jueves que el América y el Deportivo Cali serán sancionados para los próximos juegos de Liga y Copa Aguila debido a los disturbios del partido del miércoles en el Estadio 'Pascual Guerrero'.

Tras los desmanes, antes y despúes del encuentro del clásico caleño por la fecha seis de la Copa Águila, e incluso adentro y afuera del escenario, el presidente de la División Mayor, Jorge Perdomo, informó hoy que los conjuntos de la capital del Valle del Cauca no tendrán público para sus siguientes encuentros, teniendo ambos el mismo castigo.

Para la Copa, no tendrán aficionados durante los tres partidos de local que disputen en este torneo, y con la Liga serán dos cotejos, además de otros dos con las tribunas norte y sur cerradas.

El presidente confirmó esta decisión, como también se presentó en un comunicado de la DIMAYOR, a través del canal WIN Sports: “La comisión disciplinaria ha tomado medidas drásticas sancionando al Cali y al América jugando a puerta cerrada en tres fechas en la Copa, dos en Liga y otras dos cerrando las tribunas norte y sur cuando jueguen América y Cali”,.

La Alcaldía de Cali también se pronunció a través de su alcalde, Maurice Armitage, quien amenazó con cerrarle la puerta a cualquier partido de fútbol en la ciudad si continúan las oleadas de violencia: "Si la violencia sigue, yo como alcalde prohibiré el fútbol porque no voy a permitir que se convierta en un problema de vandalismo, donde unas personas atropellan la ciudad. Eso no lo voy a permitir un minuto más".

Otra sanción fue para las barras bravas, las cuales no podrán reunirse ni viajar en caravanas a cualquier ciudad en lo que resta de año, según informo la misma alcaldía.

Sin televisión para los caleños en fecha 20, afectando a los demás

La decisión más polémica que avisó el presidente Perdomo fue para los juegos de Cali vs Millonarios y Bucaramanga vs América, válidos por la fecha 20, los cuales no tendrán ninguna información en vivo, sea por televisión, radio o prensa escrita.

A través de un comunicado publicado en la página de la DIMAYOR, se afirmó que el resultado de estos juegos, junto con sus goles, serán transmitidos por diferido después de que se terminen.

Esta sanción afecta a varios sectores como los hinchas de Millonarios y Bucaramanga que esperaban ver los partidos, junto a los aficionados caleños, pero también a los periodistas que planeaban cubrir estos juegos ya que no ingresarán a los estadios, tal como lo afirma dicha publicación del énte rector del fútbol colombiano: "DIMAYOR igualmente ha dado instrucciones para que la prensa hablada y escrita no tenga acceso a los respectivos estadios".

Recordemos que ambos partidos se iban a jugar a las 18:00 del sábado, en simultaneo con los encuentros de Santa Fe vs Alianza Petrolera y Rionegro Aguilas vs Jaguares de Córdoba, e iban a definir cabezas de serie y clasificados a los cuartos de final de la Liga Aguila.

Cali empezará a cumplir su sanción y los bumangueses verán a su equipo

El Deportivo Cali jugará su úlitmo juego como local en el Estadio Palmaseca contra Millonarios, y desde ese encuentro pagarán su castigo de dos juegos sin público por el torneo.

En el caso del Bucaramanga, que recibirá al América de Cali buscando ganar para clasificar y esperar otros resultados, podrá tener público en el Estadio 'Alvaro Gómez Hurtado' de Floridablanca, despejando las cuestiones respecto a la entrada de sus aficionados al escenario.