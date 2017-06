Draft Liga MX Apertura 2017 en vivo hoy

Google Plus

Les dejamos mientras conectamos y tienen todas las últimas actualizaciones debajo, con el vídeo del pasado Draft que hicimos de la Liga MX en vivo en VAVEL México.

La noche de este domingo previa al Draft de la Liga MX, luego de llegar a Cancún, Ares de Parga, presidente del patronato de Pumas, aseguró que Nicolás Castillo no saldrá de la institución universitaria. Además, agregó que la llegada de Eduardo Herrera al Rangers de Escocia está muy cerca de concretarse.

Todo indica que el guardameta mexicano, Moisés Muñoz, quien descendió con Jaguares de Chiapas, se mantendrá jugando en la Primera División. Al parecer, los equipos más interesados en él son los dos cuadros de la Angelópolis: Puebla y Lobos BUAP.

Joao Rojas y Jorge Benítez encabezan los transferibles de Cruz Azul; Jesús García, Francisco Rodríguez, Juan García, Marc Coras y Lucas Silva, tampoco entran en planes del timonel español, 'Paco' Jémez.

Otro de los futbolistas foráneos que dará de qué hablar en el Régimen de Transferencias es Raúl Ruídiaz, delantero de Monarcas Morelia, quien es el actual bicampeón de goleo de la Liga MX. En los últimos días, la prensa nacional ha vinculado al peruano con Cruz Azul y Pachuca.

Hablando de Necaxa, los 'Electricistas' ya dieron a conocer los elementos que no entran en planes de Ignacio Ambriz y serán fútbol de estufa en este Draft 2017. Resaltan Michel García, Nicolás Maturana, Xavier Báez y su capitán, Marcos González.

Una de las bajas que tendrá Lobos BUAP será la de Luis Pérez, su contención titular. 'Lucho' terminó préstamo con el equipo universitario y reportará con Necaxa, club que tiene sus derechos federativos; los Rayos lo tienen contemplado para el siguiente certamen.

A través de su director técnico, Rafael Puente, el equipo recién ascendido al máximo circuito, Lobos BUAP, ha dejado claro su interés en hacerse de los servicios del defensa mexicano, Francisco Rodríguez; el 'Maza' no ha tenido, para nada, la cotinuidad deseada en Cruz Azul.

Por su parte, Santos Laguna anunció que, para el próximo torneo, Julio González, César Ibáñez, Mauricio Cuero, Ulises Dávila, Emilio Orrantía, Javier Orozco y Francisco Torres, no entran en planes del 'Chepo'.

De momento, Néstor Calderón y Guillermo Martínez son las únicas bajas del campeón Chivas; el 'Avión' regresará a Santos por petición de José Manuel de la Torre, mientras que 'Memo' no tiene definido su futuro, sin embargo, todo indica que volverá jugar en la 'División de Plata'.

Ahora toquemos el tema del Puebla. El equipo camotero, que estuvo a muy poco de ser vendido, no ha anunciado la contratación de Rafael 'Chiquis' García como nuevo entrenador. No obstante, les podemos confirmar que el director técnico y yerno de Ricardo Antonio Lavolpe será presentado posterior al Draft. No sería una sorpresa que se le vea al 'Chiquis' en Cancún.

Un rumor más en el entorno de Xolos es la llegada del brasileño Mateus Gonçalves, quien militó esta temporada en Chiapas FC.

Varios medios aseguraron que el fichaje del extremo estaba listo, pero VAVEL México platicó con el agente del carioca y éste aclaró que aunque sí hay interés, no hay nada firmado.

Roberto Hernández seguirá dirigiendo a Monarcas Morelia, y, de momento, ya comunicó que Israel Villaseñor, Cirilo Saucedo, José Olvera, Rodrigo Godínez, Ignacio González, Hibert Ruíz, Christian Valdez, Víctor Guajardo, Óscar Fernández, Ulises Jaimes, Santiago Altamira, Ever Guzmán, Luis Rey y Carlos Morales están transferibles.

Una baja más que tendría Tijuana, club que ahora será comandado por el argentino Eduardo Coudet, ex entrenador de Rosario Central, sería la del delantero argentino, Milton Caraglio, quien llegaría a los 'Zorros' del Atlas de José Guadalupe Cruz.

Otra de las incorporaciones que más resaltan en el Draft del Apertura y que está muy cerca de oficializarse es la del mediocampista argentino, Guido Rodríguez, a las 'Águilas' del América, procedente de Tijuana. Sin embargo, hace un par de días trascendió que el SD Eibar español se interesó en hacerse de los servicios del argentino por lo que América habrá de aumentar su oferta.

Uno de los varios refuerzos que concretará Necaxa en el Régimen de Transferencias, escuadra ahora comandada por Ignacio Ambriz y quien platicó con VAVEL México en su programa de TV digital, será el extremo mexicano, Daniel Álvarez, del Atlas, así lo apuntan medios como Univisión y Cancha (edición deportiva del diario Reforma).

De igual forma, la escuadra de Atlas anunció a los futbolistas que no entran en planes del 'Profe' Cruz: Rodolfo Salinas, Edson Rivera, Carlos Treviño, Christian Tabo, Jahir Barraza, Ángel Gaspar, Giovanni León, Pedro Terán, Juan Vigón y Daniel Hernández.

Hace un par de días, el presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, anunció que el mediocampista colombiano, Mauricio Cuero, dejará a los 'Guerreros' para jugar con Xolos.

Otra de los fichajes bomba que se prepara para este Draft MX es la llegada del atacante colombiano, Avilés Hurtado, a los Rayados de Monterrey, procedente del conjunto de Tijuana.

Sin duda, uno de los jugadores extranjeros más buscados en este Draft del Apertura 2017 será Edson Puch, figura chilena de los Rayos del Necaxa. De acuerdo a diversos medios nacionales, el 'Mago' estaría muy cerca de llegar a Pachuca.

De cara a este Draft en vivo, el conjunto de Pumas anunció a sus jugadores transferibles, en el que destacan Javier Cortés, Darío Verón y Abraham González. En dicho listado también están Alejandro Palacios, Santiago Palacios, Alejandro Castro, Marcelo Alatorre y Érik Vera

¿Qué les parece si vamos a repasar brevemente los movimientos del futbol de estufa que se vienen mencionando desde hace algunos días? ¡Venga, vamos con ello!

Cabe recordar que después del miércoles, los jugadores de la Liga MX que no encuentren acomodo, tendrán que buscarlo el jueves en el Ascenso MX, donde, de no encontrar un espacio, se quedarán sin oportunidad de jugar los próximos seis meses en el futbol mexicano.

El mercado de piernas de la Liga Bancomer MX se llevará a cabo este miércoles 5 de junio en Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de que todos los equipos tengan la posibilidad de conformar una plantilla de nivel para el Apertura 2017.

¡Qué tal, queridos lectores! Sean todos bienvenidos a este mercado de piernas mejor conocido como el Draft en vivo de la Liga MX. A nombre de todo el equipo editorial de VAVEL México, les damos la más cordial bienvenida a la retransmisión del Draft Apertura 2017 de la Liga MX.