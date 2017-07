¡Por fín! James tiene nuevo equipo

Google Plus

FOTO: El Espectador

En la mañana de este martes fue oficializado la cesión de James Rodríguez al Bayern Munich de Alemania, dejando terminado los rumores del colombiano con otros clubes en Europa.

En su página web, el conjunto aleman confirmó la noticia del traspaso del volante a prestamo por dos años con opción de compra por 40 millones de euros, además de que serán el par de temporadas que le quedaban en el Madrid, por lo tanto, para el 2019 no tendría ningún vínculo.

Karl-Heinz Rummenigge, directivo del Bayern Munich, habló sobre el colombiano y lo importante de su fichaje: "Estamos muy felices por poder haber cerrado este traspaso. El fichaje de James Rodríguez era uno de los grandes deseos de nuestro técnico Carlo Ancelotti, después de que ambos trabajaran con éxito juntos en el Real Madrid".

"James es un jugador muy versátil. Tiene mucho peligro de cara a puerta, asiste y además tiene un gran golpeo a balón parado. Con este fichaje elevamos el nivel de nuestra plantilla claramente, no hay dudas", afirmó el dirigente alemán.

De esta manera, se acaba la historia de James Rodríguez en el Real Madrid, donde estuvo tres años, jugando 111 partidos, marcó 36 goles y asistió en 41 ocasiones.

El mediocampista logró seis títulos con el merengue, que fueron dos Champions League, dos Supercopas de Europa, una Liga y un Mundial de Clubes.

En su última temporada, James no pudo ser el titular indiscutido que fue en su primer año, al punto de ser relegado al 'equipo B' y no ser convocado a la final de Cardiff contra la Juventus, además de la relación con el entrenador, Zinedine Zidane, quien ya tenía una formación establecida en la que no había cabidá para el jugador.

Ahora el colombiano se unirá a la pretemporada del Bayern Munich, la Audi Summer Tour por China y Singapur, donde tendrá como técnico a un viejo conocido, Carlo Ancelotti, el italiano que se fijó en él tras el Mundial de 2014 y lo quiso en el equipo español cuando lo dirigía, explotando su potencial en ese entonces.

Junto a eso, la salida de Douglas Costa a la Juventus, club en el que esta Juan Guillermo Cuadrado, le dio un espacio al volante para que lo ocupe, por petición del timonel de los alemanes.

James jugará en su sexto club como profesional y el cuarto en el continente europeo, pasando por Envigado, Banfield de Argentina, Porto, Mónaco, Real Madrid y el Bayern Munich.

Colombia ya había conquistado Munich

Pasaron 23 años para que un jugador cafetero lograra llegar al Bayern Munich, equipo donde había brillado un colombiano, Adolfo Valencia.

El Tren estuvo en ese equipo una temporada, 1993/1994, donde consiguió ganar la liga alemana y ser el goleador del equipo con 11 anotaciones.

Por desgracia, el idioma y unos problemas de impuestos le abrieron la puerta de salida para el delantero, que después aterrizó en el Atlético de Madrid.