Venezuela vs Colombia en vivo online en Eliminatorias Rusia 2018

El Estadio Pueblo Nuevo esta listo para el gran partido de Venezuela vs Colombia en vivo.

Colombia no contará con Farid Díaz por lesión y tiene la duda respecto a colocar a James Rodríguez como inicialista

Venezuela dispondrá de toda su nómina disponible

Venezuela vs Colombia en vivo

El técnico de Colombia, José Pékerman, se refirió a los jugadores amonestados que están al borde de la suspensión pero estarán en la cancha: "Primero está este partido y un jugador no se puede reservar porque tiene amarilla. Tiene que dar todo en el partido sin privarse de nada, tenemos que jugar en estas condiciones".

Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, habló en rueda de prensa sobre lo que serán estos últimos cuatro partidos donde tendrán el objetivo de hacer un final de campaña decoroso: "No solo son los tres puntos lo que se juegan, también nos jugamos el prestigio de la selección nacional de Venezuela. Pareciera que siendo últimos en la tabla de clasificación no tenemos nada que perder, pero no es así. Tenemos demasiado en juego".

Eliminatorias Rusia 2018 en vivo

En territorio venezolano no juegan desde el 26 de marzo de 2013, en Ciudad Guayana, ganando los locales por 1-0.

La última vez que se vieron fue el 1 de septiembre de 2016 en Barranquilla, con victoria colombia por 2-0.

Con Venezuela como local, de los siete juegos disputados, los locales ganaron dos, la visita una y empataron los otros cuatro encuentros.

Por Eliminatorias, jugaron 15 partidos donde los venezolanos ganaron tres veces, los colombianos lograron siete e igualaron en cinco ocasiones.

Venezuela vs Colombia en vivo han jugado 38 partidos en total, con siete victorias vinotintos, 18 de la tricolor y 13 empates.

Ver partido Venezuela vs Colombia en vivo

En su anterior partido, contra Ecuador en Quito, venció por 0-2

Colombia tiene la clasificación muy cerca, con sólo una victoria esta tarde podrá soñar con estar en territorio ruso, pero deberá esforzarse por ser mejor contra un rival de mucho cuidado.

Su último partido fue en Santiago contra Chile, cayendo por 3-1

Venezuela ya no tiene nada por qué jugar en estas Eliminatorias, con el último lugar y varios partidos sin ganar, será el juez de los aspirantes a clasificar.

Minuto a minuto del partido Venezuela vs Colombia en vivo

Esta tarde se pondrán los ojos en la ciudad fronteriza de dos países que han tenido roces políticos pero esperan dejarlos a un lado en la cancha, con los visitantes buscando ganar para tener la clasificación a un paso.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Venezuela vs Colombia en vivo por las Eliminatorias de Rusia 2018. Este juego se disputará en el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristobal, Táchira.