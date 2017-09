Colombia vs Brasil EN VIVO online en Eliminatorias Rusia 2018 (0-0)

Google Plus

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Colombia vs Brasil en vivo por las Eliminatorias a Rusia 2018. Este juego se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión en tiempo real comenzará aquí a la hora de partido, 15:30 horas.

Así fue uno de los últimos partidos entre ambas selecciones en la Copa América. El Estadio Metropolitano esta listo para el gran partido de Colombia vs Brasil en vivo.

Brasil no contará con Marcelo y Casemiro como titulares. Sus reemplazantes serán Filipe Luis y Fernandinho.

Colombia tendrá el regreso de James Rodríguez a la formación titular tras superar su lesión.

Colombia vs Brasil en vivo

Atención a este jugador en Brasil: Neymar es sin duda la estrella del fútbol brasileño. Siendo el jugador más costoso en la historia, lidera a una selección que ya pone la mirada en conquistar la Copa del Mundo, y el número 10 ha trabajado con sus goles y gambetas para ello.

Atención a este jugador en Colombia vs Brasil: James Rodríguez es el jugador clave en el andamiaje colombiano. El volante del Bayern Munich ha sido el eje del equipo durante seis años, dando resultados y siendo uno de los goleadores del equipo.

Colombia vs Brasil online

El entrenador de Brasil, Tite, afirmó que no se conforman con la clasificación y se preparan desde ya para afrontar los nuevos retos de cara al Mundial de Rusia: “Somos muy profesionales, por eso no existe en nosotros la zona de confort, algo que existe en alguien que ya logró algo, pero nosotros hasta ahora sólo clasificamos, es un paso, y la idea ahora es sostener el desempeño, porque no sólo es la Eliminatoria, debemos ser consistentes para en los próximos objetivos buscar cosas más grandes”.

José Pékerman, técnico de Colombia, habló sobre la posibilidad de hacer modificaciones por el duelo con los brasileños: “Más allá de que vayamos a jugar contra Brasil, uno lo que siempre busca es poner el mejor equipo posible. En ese sentido no es muy bueno hacer cambios con respecto al equipo que jugó el primer partido. Todos los jugadores están capacitados para jugar”.

Por Eliminatorias, y en Barranquilla, no se ven hace 14 años, desde el 7 de septiembre de 2003, donde los visitantes vencieron por 1-2.

La última vez que se vieron fue en Río de Janeiro en enero de este año, en un amistoso donde ganaron los locales por 1-0.

Por Eliminatorias, fueron 11 cotejos donde Brasil ganó seis veces y empató cinco. Colombia nunca ha ganado.

Colombia vs Brasil se han enfrentado 30 veces en total, con tres victorias colombianas, 17 brasileñas y ocho empates.

Su anterior juego fue victoria contra Ecuador por 2-0 en Porto Alegre

Brasil es el puntero sudamericano, liderando de par en par cada estadística, lo que le dio la clasificación anticipada y tener la oportunidad de probar jugadores rumbo al Mundial.

En su último partido, empató con Venezuela en Táchira por 0-0

Colombia ha sido regular en su andar en estas Eliminatorias, al punto de llevar dos jornadas siendo escolta del líder brasileño, pero con muchas cuestiones por dejar escapar puntos importantes.

Minuto a minuto del partido Colombia vs Brasil en vivo

La jornada de selecciones tendrá un duelo Colombia vs Brasil muy importante por la calidad de los dos equipos y porque los colombianos se juegan su clasificación anticipada.