Eliminatorias a Rusia 2018: Se definen los clasificados al mundial

Mario Meza May

Foto: Tomada de Conmebol.com

En nuestro análisis sobre las eliminatorias sudamericanas, evaluaremos los partidos y las variantes que tendrán las seis selecciones en disputa para obtener su boleto a Rusia 2018.

Uruguay (2° con 27 puntos)

La celeste del maestro Tabárez virtualmente está clasificada a Rusia, con 27 puntos y una diferencia de más 10 goles, es prácticamente imposible que los orientales no asistan al mundial.

Uruguay en la fecha 17 enfrenta de visitante a Venezuela y en la última fecha recibe de local a Bolivia, necesita sumar de a tres para asegurarse en Rusia.

Colombia (3° con 26 puntos)

La tricolor de Pékerman si bien tuvo la gran oportunidad de asegurarse en Rusia, no pudo cerrar la campaña y solo obtuvo dos puntos en esta doble fecha.

Colombia en la fecha 17 enfrenta de local a Paraguay y cierra de visitante ante Perú, necesita sumar de a tres y que Chile junto a Perú o Argentina no alcancen puntaje perfecto en la doble fecha de eliminatoria de octubre.

Perú (4° con 24 puntos)

La bicolor de Gareca dio un salto de calidad al obtener los seis puntos en estas fechas de eliminatorias. Se encuentra posicionado en puesto de clasificación directa y depende de sí mismo.

Perú en la fecha 17 enfrenta de visitante a la Argentina y cierra de local con Colombia, necesita una doble victoria para clasificarse sin depender de otros resultados a su primera cita orbital desde España 1982.

Argentina (5° con 24 puntos)

La albiceleste de Sampaoli no sale de la zona de repesca, el doble empate ante charrúas y la vinotinto no los deja tranquilos, deberán en octubre cumplir bien sus deberes para que la doble campeona del mundo no se quede por fuera de Rusia 2018.

Argentina en la fecha 17 recibe a Perú y cierra de visitante ante Ecuador en Quito, con los seis puntos de las dos últimas fechas, el equipo comandado por Messi se clasifica a Rusia, sin depender de otros resultados.

Chile (6° con 23 puntos)

La roja de Pizzi se complicó en demasía con las derrotas ante Bolivia y Paraguay, ahora deberá jugarse su clasificación en las dos últimas fechas, no depende de sí y requiere de una ayudita extra para llegar a Rusia.

Chile en la fecha 17 se enfrenta a Ecuador y visita en la última fecha a Brasil, primero deberá sumar seis de seis, y depende de que Argentina y Perú no sumen los seis puntos, o si alguno de los dos suma seis que Colombia no sume más de dos puntos e incluso Uruguay que solo sume una unidad en las dos últimas fechas.

Paraguay (7° con 21 puntos)

La albiroja de Arce tuvo una doble jornada agridulce, derrotó a Chile en Santiago, pero acabo derrotado por Uruguay en Asunción.

Paraguay en la fecha 17 visita a Colombia y cierra de local ante Venezuela, los guaranís deberán sumar los seis puntos y esperar que Chile no sume más de tres puntos, asímismo, que Argentina y Perú no ganen en las dos últimas fechas de eliminatorias.

Ecuador (8° con puntos)

El tricolor de Quinteros, perdió en la doble fecha ante Brasil y Perú, encadenó cuatro derrotas al hilo y tiene pocas opciones de llegar a Rusia, su suerte depende su propio desempeño y que cuenta con la ayuda de varios resultados a su favor.

Ecuador visita a Chile en la fecha 17 y cierra de local ante Argentina, debe sumar los seis puntos y que sus rivales Paraguay, Chile, Argentina y Perú no sumen de a tres en las dos fechas de octubre.

