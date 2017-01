Juan José Mina, el hermano de Yerry que sigue su ejemplo

Yerry Mina triunfa con Palmeiras, su hermano Juan José debutó ayer en el Pony Fútbol con victoria 1-0 sobre Andes. | Fotomontaje: VAVEL

Su estatura sobresale entre los demás niños de su equipo. Referente en el medio del campo, Juan José Mina ayuda a su equipo Villa Norte de Popayán a imponer el orden y lograr la primera victoria en el festival Pony Fútbol.

De Guachené Cauca, recorre el camino que alguna vez su hermano Yerry edificó. El defensa colombiano es pretendido por clubes como Barcelona o Bayern Münich y recién se consagró campeón del Brasileirao con el Palmeiras, ocho meses después de emprender su aventura en el fútbol internacional.

Como buenos hermanos, Yerry le da consejos a Juan José para ser un mejor jugador. Con la victoria en el bolsillo sobre Andes. El volante del conjunto payanés nos concedió unas palabras para VAVEL.com

"Hicimos un buen partido, tenemos que seguir trabajando mucho. Mi hermano me da ánimos, me aconseja de la mejor manera, me anima a que haga goles. Además me enseña los bailes de celebración", expresó Mina luego de la victoria de su equipo sobre Andes.

Juan José no se olvidó de los niños que aspiran a jugar este festival y les brindó este gran consejo; "Que trabajen duro en todos los entrenamientos, que sigan a todos lados con seguridad, que no dejen de creer y sigan para adelante".

Según el entrenador Guillermo Vidal, posiblemente Yerry vaya a verlo jugar este miércoles en su segundo encuentro del grupo D, cuando Villa Norte enfrente a Los Almendros de Yopal en duelo de ganadores. Allí el número 8 espera convertir uno o varios goles para dedicárselos con baile incluido a su guía en el camino deportivo.

Villa Norte lidera el grupo D con tres puntos, además del encuentro ante el equipo 'llanero', los payanses cerrarán su participación en el grupo cuando enfrenten al INDER Medellín este viernes 13 de enero desde las 11:40 a.m.