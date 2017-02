América y un pálido debut

América VS Río Negro: Foto El Espectador

El Pascual se vistió de rojo para ver a su equipo de nuevo en la categoría A del fútbol colombiano. Era un momento que casi todo el país estaba esperando, pues un grande del continente, volvía al lugar del cual nunca debió salir.

Pero no todo fue color de rosa, pues el equipo no mostró un buen juego, no se vieron las ideas claras y terminaron repartiendo el botín ante un Río Negro Águilas, que no se amilanó ante la marea roja que era el Pascual.

Pero esto no es algo nuevo, pues desde el año 2009 la mechita no gana en un debut liguero. Esto demuestra que al América le cuesta enfrentar las primeras fechas de los torneos, ya sea en el apertura o en el clausura.

En el 2009 se enfrentaron al Cúcuta Deportivo, en esa ocasión los motilones y escarlatas quedaron en tablas. Un empate a un solo gol fue el resultado del partido en esa ocasión.

Un año después, en el 2010 tampoco pudieron sacar los tres puntos, esa vez empataron a dos goles contra el Atlético Huila. Por el América marcaron Camilo Angulo y Wilson Morelo, por parte del opita, convirtieron Ayron del Valle y Rafa Castillo.

En el torneo finalización del mismo año 2010, estos dos equipos se enfrentaron en el estadio Guillermo Plazas Alcid. La plaza cambió pero el resultado fue el mismo, un lánguido empate a un gol entre estas dos escuadras.

En el apertura del 2011 perdió de visitante ante el Deportes Quindío. Un resultado de dos goles por cero, le dio la victoria a los cuyabros, mientras que el América seguía hundiéndose en aquella crisis, que terminó en el descenso escarlata.

Después ese mismo año, en el torneo finalización se enfrentó al Deportivo Pereira. Ese encuentro finalizó con empate a un solo gol. Tiempo después estos dos equipos se irían a animar el torneo de la segunda división colombiana.

Con esto, el América acumula un total de seis debuts sin conseguir la victoria, lo que muestra que al escarlata le cuesta y muchísimo arrancar la liga. Además un dato curioso, se ha enfrentado en una primera fecha contra el Cúcuta, Quindío y Pereira, equipos que están en la segunda división.