Resultado: América de Cali vs Tigres FC por la Final (vuelta) del Torneo Águila 2016 (3-1)

ÁRBITRO: Jorge Guzmán (NOR) Amonestados: Ayala (min. 66) Mancilla (min. 77)

América de Cali se consagra a esta hora en su estadio y con su hinchada como el campeón del Torneo Águila 2016. Excelente campaña del equipo caleño que logró dos objetivos este año y así anuncian la llegada a la A.

A pesar de que el equipo bogotano creció en el segundo tiempo, el equipo caleño ya tenía sentenciado el resultado de este compromiso.

Con un resultado global de 5-1, America de Cali celebra el titulo del Torneo Aguila y su paso a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

FINAL DEL PARTIDO. ¡¡AMÉRICA DE CALI ES CAMPEÓN DEL TORNEO ÁGUILA 2016!!

90' Dos minutos de reposición.

89' Un hombre del América está tendido en el campo en estos momentos.

87' Falta a favor del cuadro caleño.

86' Cobró un tiro libre Tigres, salva Fuentes.

85' Ataca el equipo caleño.

84' Juega Tigres en el terreno del América.

82' Falta a favor de América y hay saque cerca del arco de Tigres.

81' Gómez intenta sorprender a Fuentes. El remate sale por arriba del pórtico rival.

79' Tigres se acerca al arco rival, pero no crea ocasiones de peligro.

77' Tarjeta para Mancilla.

72' Sale Ernesto tecla Farias.

71' GOOOOOOL DE TIGRES

69' Tigres ataca en territorio rival y tiene la oportunidad de un tiro libre.

67' Sale Lucumí y entra Arboleda por el América de Cali

66' Tarjeta amarilla para Ayala.

64' Tiro de esquina que le corresponde a Tigres.

62' Entra Daniel Peñaloza, de 14 años, al terreno de juego por Tigres.

60' Primeros 15 minutos del partido y Tigres busca espacios en área rival.

57' América es superior en el marcador y en el dominio del juego.

52' GOOOOOOL DE AMÉRICA DE CALI

50' América se acerca al pórtico del equipo rival.

46' Tigres empieza con ímpetu la segunda parte del compromiso y ataca en campo rival.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL PASCUAL!

A minutos de iniciar el tiempo complementario de la Final del Torneo Aguila.

Ambos equipos ya estan en la cancha para disputar segundo tiempo.

América de Cali ha jugado mejor y el marcador así lo refleja. Los dirigidos por Hernán Torres tienen una ventaja de 4 goles en el marcador global y están a 45 minutos de dar la vuelta olímpica.

¡FINALIZA LA PRIMERA PARTE! América de Cali 2–0 Tigres F.C.

46' Se jugará 1 minuto de adición en el primer tiempo.

45' GOOOOOOL DE AMÉRICA DE CALI, LO HIZO CRISTIAN MARTÍNEZ BORJA, JUGADOR QUE REMATÓ DE PIERNA IZQUIERDA AL PALO DERECHO DEL ARQUERO CÉSAR GIRALDO.

43' América de Cali intenta salir de la presión que le hace su rival, pero le falta ser más fuerte en la posesión para lograrlo.

41' Aproximación del equipo visitante, pero la jugada terminó sin problema en las manos del arquero Fuentes.

37' Tigres ha buscado como sea arcercarse al área visitante, ahora es más fuerte en ataque.

32' Jugada de ataque anulada al América de Cali, por fuera de lugar de un jugador.

31' Tal parece que el equipo visitante ha reaccionado, ahora se le ve más insistente en el área rival, quiere buscar como sea el gol del empate.

27' Tarjeta amarilla para Ethan González, por una falta sobre un rival.

23' GOOOOOOL DE AMÉRICA DE CALI, LO HIZO BRAYAN ANGULO, DESPUÉS DE UN DESORDEN EN EL ÁREA VISITANTE, EL JUGADOR AMERICANO APROVECHÓ Y REMATÓ.

18' El equipo local quiere marca diferencia en el partido, pero le está costando mucho, porque su rival se está cerrando bastante en la parte de atrás.

12' América de Cali lo intentó dos veces. Primero, Cristián Martínez Borja remató, pero el arquero César Giraldo, atajó a tiempo. Después, Lucumí, hizo lo mismo que su compañero, pero el balón se fue desviado.

10' América de Cali intenta montarse en el compromiso, manejar el balón, pero su rival, Tigres, se hace fuerte en la marca.

5' De momento no hay mucha presencia ofensiva en ambos arcos, los dos equipos son cautos para atacar.

1' El árbitro Jorge Guzmán da la orden y empieza el partido en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido América de Cali vs Tigres FC, en vivo por el Torneo Águila 2016. Sigue el fútbol del Torneo Águila, con la más completa información ¡aquí, en VAVEL COLOMBIA!

¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO! AMÉRICA DE CALI – TIGRES FC

¡Inician los actos de protocolo en el estadio Pascual Guerrero!

ALINEACIÓN CONFIRMADA EN TIGRES: César Giraldo; Fabián Mosquera, Carlos Lasso, Jorge Lozano, Felipe Ávila; Harrison Mancilla, Jhony Rivera, Jhoan Muñoz, Diego Gómez; Ethan González, Wilson Mena.

ALINEACIÓN CONFIRMADA EN AMÉRICA: Sebastián Fuentes; Árnol Palacios, Diego Herner, Efraín Cortés, Jarol Martínez; Camilo Ayala, Jhonny Vásquez, Jeison Lucumí, Brayan Angulo; Ernesto Farías, Cristian Martínez Borja.

El partido América vs. Tigres, correspondiente al juego de vuelta de la final del Torneo Águila, se disputará el sábado, 10 de diciembre de de 2016 a las 19:00, en el estadio Pascual Guerrero (Cali).

En el segundo semestre del Torneo Águila 2016, América de Cali ha disputado 11 compromisos en condición de local. El balance de los rojos es positivo: 8 triunfos y 3 empates. Así pues, América tiene un rendimiento del 81,8% en su fortín.

En la última visita de Tigres a América (11 de abril de 2016), los escarlatas se impusieron 2-1 en el marcador. Ernesto Farías y Diego Herner anotaron para el cuadro local. Mientras que, Dairín González anotó en propia puerta, para el descuento de Tigres.

Partido América vs Tigres en vivo

Tigres FC ocupó el primer lugar del grupo A, al sumar 11 puntos de 18 posibles. Mientras que, América de Cali lideró el grupo B con 13 unidades.

El juego de ida entre Tigres y América terminó 0-2, a favor del conjunto dirigido por Hernán Torres. Las anotaciones fueron obra de Carlos Lasso (en propia puerta) y Johnny Vásquez.

Los árbitros designados para el último partido del Torneo Águila 2016, para este América de Cali vs Tigres son:

Central: Jorge Guzmán – Norte

Asistente No. 1: Julio Sierra – Sucre

Asistente No. 2: Javier Patiño – Meta

Emergente: Alexander Ospina – Quindío

John Jairo Bodmer, director técnico de Tigres, compareció ante los medios y comentó: "El 2-0 se puede ver como un resultado abultado, pero en el fútbol el resultado es uno, y el contexto es otro".

Se han vendido cerca de 32.000 boletas para la final del Torneo Águila 2016 entre América y Tigres. Solo quedan asientos en la tribuna occidental.

"Carlos Bejarano tiene un desgarre muscular. Estará 20 días fuera de las canchas": Germán Ochoa, médico.

Esta semana, América de Cali oficializó la renovación de Ernesto Farías, goleador del equipo en el 2016 con 13 anotaciones. El argentino jugará con los escarlatas hasta diciembre de 2017.

América de Cali busca su segundo campeonato en la segunda categoría. El Torneo Postobón I fue el primero, en el 2012, al vencer por la vía de los penales a Unión Magdalena.

Ver partido del América de Cali en vivo hoy

Posible nómina de Tigres: César Giraldo; Fabián Mosquera, Carlos Lasso, Jorge Lozano, Alejandro Uribe; Miguel Lazcano, Jhony Rivera, Diego Gómez, Jhoan Muñoz; Wilson Mena, Ethan González.

Posible nómina de América de Cali vs Tigres: Sebastián Fuentes; Arnol Palacios, Diego Herner, Efraín Cortés, Jarol Martínez; Johnny Vásquez, Camilo Ayala, Brayan Angulo, Jeison Lucumí; Cristian Martínez Borja, Ernesto Farías.

1.200 policías se encargarán de velar por la seguridad este sábado, en el estadio Pascual Guerrrero.