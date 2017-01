Pretemporada 2017: América de Cali

El pasado miércoles América inició la pretemporada 2017 de la mano del experimentado Hernán Torres y cinco integrantes nuevos. La primera misión del conjunto Escarlata es borrar esa mancha de 5 años en segunda división.

Los cinco nuevos integrantes son: Anderson Zapata, Juan Camilo El Cucho Hernández, Charles Monsalvo, Yorleys Mena y Luis Enrique Neco Martínez. Mientras que los que salieron del equipo fueron: Aníbal Hernández, Pablo Sebastián Fuentes, Féiver Mercado y Alejandro Peñaranda.

Los orientados por Torres han adelantado esta semana trabajos fisícos a doble jornada con énfasis en el fortalecimiento del aparato motor, anaeróbico y aeróbico. Así lo expresó Alejandro Guzmán, preparador físico del conjunto Americano: “El equipo demostró una buena dinámica el año pasado. Pretendemos que para la Liga el equipo siga con ese ánimo. En este torneo, lo que más marca la diferencia es el concepto técnico y táctico de los equipos. En la B los equipos se basaban en la velocidad y fuerza”

La idea del presidente Tulio Gómez es conseguir la estrella 14 y para eso se necesita sumar más jugadores para tener un plantel competitivo que permita llegar a tan anhelada meta.

Entre esas opción se encuentra el jugador Luis Tipton quien podría convertirse en el nuevo refuerzo escarlata, así lo afirmó para el programa radial Corrillo de Mao "Creo que ya cumplí mi ciclo aquí, con la gente nunca he simpatizado bien, creo que ya es hora de buscar otro aire, otro rumbo, el cambio me vendrá muy bien y América será una gran oportunidad. Aún no me han confirmado nada en Medellín, espero sea rápido para viajar a Cali".

Por otra parte, se sabe que la gran figura Escarlata y goleador Cristian Martínez Borja podría quedarse, el presidente adelanta las conversaciones con Veracruz equipo con el que el chocoano tiene contrato vigente.

Antes de jugar su primera Liga Águila, América jugará en Ecuador la Guayaquil Cup, partido frente a Barcelona de Ecuador programado para el 22 de Enero, donde se mira la opción de jugarse en la capital de Colombia ya que para ese periodo el estadio Olímpico Pascual Guerrero estaría en mantenimiento para el inicio de la Liga 2017 y el recibimiento de un equipo más a la capital vallecaucana.