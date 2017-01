Iván Vélez vuelve a vestir la roja

El vallecaucano de 32 años, fue confirmado este Jueves como nuevo jugador del América de Cali para lo que será el regresó a la A del fútbol profesional colombiano.

El lateral, es uno de los jugadores más recordados por los hinchas escarlatas, llega proveniente del Junior de Barranquilla, donde inicialmente se había dicho que se quedaba pero, finalmente regreso a Cali.

Iván Vélez jugó con los diablos rojos entre 2007 y 2009 donde disputó 97 partidos y anotó tres goles y se coronó campeón con el onceno escarlata en el 2008.

El jugador afirma estar contento con su regreso al equipo donde tiene un sentimiento muy grande: "uno quiere regresar donde lo quieren, el afecto que me demuestra la hinchada americana es muy grande. América me trae los mejores recuerdos de mi carrera, siempre viviré agradecido con la gente de Junior, que me ayudaron en un momento difícil, pero América es un sentimiento que no puedo ocultar" expresó el lateral.

El palmireño firmó un contrato por un año. Así Vélez se suma a Luis Eduardo Neco Martínez, Anderson Zapata, Yorleys Mena y Juan Camilo Hernández, quienes fueron presentados por el América hace unos días.

La llegada de Luis Tipton ya no se daría para el equipo dirigido por el experimentado Hernán Torres.

Por otro lado, a pesar de que el delantero Cristian Martínez Borja fue anunciado este jueves como jugador del equipo Americano por los próximos tres años, podría no quedarse con el club a pesar de ya haber firmado contrato. El equipo dueño de sus derechos deportivos Veracruz, presentó inconformismo al no ser consultado por el cuadro Americano en torno a la negociación.