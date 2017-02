"Los muchachos asimilaron el mensaje" Hernán Torres

Google Plus

Foto: Caracol Deportes

América fue contundente en Estadio Nemesio Camacho El Campín el domingo anterior. Éder Castañeda, Jeison Lucumí y Ernesto 'El Tecla' Farías le dieron otros tres puntos al conjunto escarlata, que ante La Equidad, dejó buenas impresiones en la intención de hacer más compacto el equipo para seguir por la senda del triunfo.

Hernán Torres, director técnico de 'La mechita' quedó conforme con la presentación de los jugadores, resaltó el compromiso de los mismos, pero aseguró que ese no será el tope. "Tuvimos un primer tiempo intenso, con velocidad y choque, no le dábamos más de cinco toques a la pelota, eso fue lo que hablamos en el descanso, de no perder nuestra identidad, de tener la pelota al piso. Los muchachos asimilaron el mensaje, lo aplicaron, y bueno, pienso que América tiene jugadores muy técnicos para poner la pelota al piso".

En el primer tiempo hubo cierto dominio por parte del equipo asegurador, pero el rojo caleño supo contrarrestarlo en el segundo tiempo y la fortuna y contundencia fueron sus aliados. "En el segundo tiempo América mejoró la tenencia, mejoramos la posesión de la pelota, no dejamos que Equidad nos presionara, sobre todo en la zona dos. Ahí se generaban los espacios, se daba la salida a Angulo (Juan Camilo), a Iván (Vélez), y ellos tenían a sus extremos controlándolos a ambos. Había que romper por el centro, William Arboleda que se nos lesionó, rompimos con Éder Castañeda, había que sorprender con el agrupamiento que teníamos", afirmó Torres, quién además dijo que "Nuestros jugadores estaban animados, llamamos a la tranquilidad, al no perder la identidad del América, el toque del balón. Debíamos generar fútbol, en el segundo tiempo se hizo y ahí llegaron los goles".

Sobre Diego Herner y Tecla Farías "Fue ópitimo el nivel de Herner, él y toda la parte posterior se respaldaron, no dejamos rematar al rival y eso hay que reconocerlo a toda la defensa. 'Tecla' siempre ha sido goleador, es un hombre de área, pero lo más importante es el colectivo. Estamos evolucionando, mejorando partido tras partido, no podemos conformarnos, ese es el mensaje para el grupo".

Luego de 2 años, Hernán Torres regresó a dirigir al Campín y la hinchada americana copó el estadio con más de 30.000 asistentes. "Me siento muy contento de volver, hacía mucho tiempo que no venía a dirigir a este escenario y es muy gratificante, porque nuestra hinchada se ve contenta, vinieron a ver a su equipo y se fueron felices".

América de Cali volverá a jugar este jueves 23 de febrero, cuando reciba en el Pascual Guerrero a Jaguares en un duelo clave en la zona del descenso.