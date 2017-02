América vs Jaguares en vivo y en directo online por la Liga Águila I 2017

Google Plus

Convocados

Jaguares de Cordoba

Los encuentros de estos dos equipos se dieron por el Torneo de Ascenso. 6 veces se han enfrentado, 2 victorias para cada lado y 2 empates es el saldo que hasta el momento deja América vs Jaguares.

Jaguares por otro lado llega con 4 puntos, producto de 1 victoria, 1 empates y 1 derrota que lo ubican en la casilla 15. Tiene un partido pendiente frente a Junior de Barranquilla.

El buen inicio no puede desviar la atención del equipo y el entrenador tolimense lo sabe y lo dice sinceramente: “Uno no puede estar tranquilo ni cómodo. Más estando en América… Estoy complacido por lo que está haciendo el grupo, todos están comprometidos y en verdad es una familia”, palabras previas al juego América VS Jaguares por fecha 5 de Liga Águila 2017-I que seguramente tendrá un marco especial para tener al escarlata caleño en escena.

2 triunfos, 1 empate y 1 derrota que suman 7 unidades es lo que lleva la campaña del profesor Hernán Torres con América de Cali. Inicio bueno para la campaña que debe ser perfecta para lograr sostener la categoría que es lo que principalmente preocupa a la hinchada Escarlata. Esto mismo reconoce el entrenador Hernán Torres, quien destaca el compromiso de todos sus jugadores: “Hice una práctica de fútbol con los que no jugaron y eso parecía una final, todo mundo quiere jugar, pero ya hay una nómina que ha venido trabajando bien”.

Muy buenas noches! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Jaguares en la hermosa Sucursal del Cielo. Partido que se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero sobre las 20Hrs.