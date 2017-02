Hernán Torres: "Nos faltó la chispa, la dinámica, la velocidad"

Foto: América de Cali

Hernán Torres señaló que su equipo jugó fuera de lo acostumbrado y que le faltó dinámica de juego. "Enfrentamos un rival que fue inteligente en esperarnos, no rompimos, no atacamos las bandas y este no es el América al que estamos acostumbrados a ver", ​recalcó el tolimense.

El técnico del conjunto escarlata, habló sobre la importancia de tener una actitud ganadora, para poder hacerse con los 3 puntos ante cualquier equipo que enfrente. "Todos los rivales son complicados, América tiene que prepararse para tratar de ganar todo lo que enfrente. A mí me gusta que mi equipo sea intenso y dinámico", ​declaró Torres.

El cuadro vallecaucano tuvo un partido para el olvido, un bajo nivel ofensivo y errores en defensa que le costaron tres puntos como local. Los rojos perdieron un invicto en casa de 1 año y 3 meses.

En este compromiso, Juan Camilo Cucho Hernández debutó con los diablos rojos. ​El jugador de 17 años entró en reemplazo de Steven Lucumí, pero no tuvo muchas incidencias en el juego ofensivo de su equipo.

El timonel al servicio de América de Cali destacó que entre los principales errores y fallas del equipo sobresalió, la falta de explosión del juego por las bandas. Sus jugadores no cambiaban de frente y centralizaban mucho el juego en la mitad de la cancha, lo que generó un baja actividad ofensiva.

"Hay que revisar muchas cosas, cuando uno pierde, y más en casa, uno piensa más en los errores que en lo que pudo haber acertado. Tuvimos fallas y dificultades", ​enfatizó el DT.

Después del partido que se disputó ayer en el estadio Pascual Guerrero y el cuál dejó un resultado 2-0 a favor de Jaguares, América se prepara para recibir al Deportivo Pasto que viene de ganar 5-0 ante Patriotas F.C y que se mantienen invictos con tres victorias y dos empates. Además, los vallecaucanos tienen la responsabilidad de no regalar más puntos en casa frente a su afición, la cual en este semestre se ha destacado por tener un buen acompañamiento a los partidos que ha disputado, tanto de local como visitante.