América rescató un punto en su visita a Barrancabermeja: empató 3-3 ante Alianza

América de Cali no pudo sumar de a 3 ante Alianza Petrolera y, aunque sumó un punto, se encuentra a 4 unidades de caer en zona de descenso. Los rojos empezaron con una nómina mixta en esta fecha, ya que su técnico hizo gala de las rotaciones, pensando en el encuentro del próximo domingo, en el que recibe a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero.

Hernán Torres optó por sentar a Brayan Angulo, Steven Lucumí y Juan Camilo Hernandez. Además, para este encuentro no convocó a Ernesto Farias (lesión), Iván Vélez y Juan Camilo Angulo. No obstante, la principal novedad fue el llamado de Santiago Silva, quien, aunque no sumó minutos, por primera vez hizo parte de la nómina viajera americana.

El partido comenzó y, a pesar de las variantes, América mostró ese fútbol que ha distinguido al equipo de Torres: manejaba el balón, tenía dinámica y se le notaba ese hambre de gol. En el minuto 35, los diablos rojos se pusieron en ventaja con un remate al arco de Yorleys Mena. Posteriormente, los locales, generaron su primera aproximación de riesgo, la jugada del gol. Un descuido en marca de la defensa escarlata fue aprovechado por César Arias y empató el juego al minuto 42 de la parte inicial.

En la parte complementaria, nuevamente un descuido en defensa, de Efraín Cortés. en una mala salida con la pelota, cuando transcurrían 52 minutos, fue castigado por Alex Castro y puso el marcador en favor del conjunto de Barrancabermeja. 5 minutos después, el defensa americano se reivindicó y desde un tiro de esquina que ejecutó Juan Camilo Hernández, anotó y puso el partido nuevamente en tablas.

Alianza no dejó reaccionar a los escarlatas y, en un serie de rebotes, Carlos Lizarazo concretó un remate que no pudo ser atajado por Carlos Bejarano y al minuto 66 nuevamente Petrolera se puso arriba. Torres cambió totalmente su frente ofensivo y terminó jugando con Lucumí, Angulo y Hernández, quienes generaron poder ofensivo y en una combinación entre Borja, Lucumí y Ángulo llegó el último gol, dejando un un resultado de 3-3 entre los rojos y el conjunto petrolero.