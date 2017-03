Juan Camilo Hernández, el refuerzo con menos minutos en el América

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

El Cucho Hernández llegó al América procedente del Deportivo Pereira, y se perfilaba como una de las cartas goleadoras con las que contaría Hernán Torres en este semestre. Sin embargo, el jugador de 17 años aún no se consolida en el onceno titular del estratega tolimense.

Transcurridas 10 fechas de la Liga Águila, Hernández suma la mitad de apariciones, 5, pero solo en una de ella fue titular, en la caída del conjunto escarlata 0-3 ante Millonarios, partido correspondiente a la fecha 9. En total, el pereirano acumula 154 minutos y una asistencia en la Liga Águila I.

No obstante, hay dos factores que son determinantes en la falta de minutos del jugador que luce el número 18 en su espalda. Primero, el Cucho no realizó pretemporada con los diablos rojos, pues se encontraba representando a la categoría Sub 20 de la Selección Colombia, en el Campeonato Sudamericano realizado en Ecuador del 18 de enero al 11 de febrero.

Así pues, la primera convocatoria del mediapunta con el América fue en la jornada 5 de la liga -23 de febrero-, fecha en la que también se da su debut, enfrentado a Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero. Hernández ingresó al partido en el minuto 59, reemplazando a Steven Lucumí, pero no pudo evitar la derrota (0-2) de su equipo.

Al tardío debut del jugador, cuyo pase pertenece al Granada de España, se le debe añadir la sobrecarga que sufrió en el abductor derecho, que lo llevó a perderse el duelo de la fecha 8, compromiso que la escuadra vallecaucana empató sin goles ante Nacional.

Minutos disputados por los refuerzos 'escarlatas'

Jugador Minutos en liga Minutos en copa Total Iván Vélez 810 - 810 Yorleys Mena 370 - 370 Charles Monsalvo 140 144 284 Anderson Zapata 120 90 210 Santiago Silva 49 135 184 Luís Martínez - 180 180 Juan C. Hernández 154 - 154

Como se aprecia en la tabla, el lateral Iván Vélez es la incorporación que más minutos ha disputado. El jugador, de 32 años, ha sido inicialista en 9 de los 10 compromisos que América ha afrontado en la Liga Águila.