Hernán Torres: "Necesitabamos ganar y gracias a Dios se dio"

América sufrió un poco para poder derrotar a Envigado en la fecha 11 de la Liga Águila. Éder Castañeda y Jeison Lucumí le dieron el triunfo a la mechita en el Pascual y un poco de respiro a Hernán Torres que luego de cuatro jornadas pudo saber lo que era ganar.

Fue un partido enredado para los escarlatas, ante un Envigado aplicado tácticamente como lo ha venido siendo desde la llegada de Ismael Rescalvo a la dirección técnica del conjunto antioqueño, pero en el que sacó la jerarquía necesaria para sobreponerse a este obstáculo.

"El equipo no me deja preocupado, pero la verdad fue que no tuvimos la intensidad que yo quería para encarar el compromiso", fue una de las primeras retroalimentaciones que hizo el entrenador tolimense en la rueda de prensa del sábado.

Sin embargo, le dio más importancia a la victoria conseguida sabiendo el momento por el que pasa el equipo. "Era un compromiso de mucha presión para todos por la situación que estamos viviendo. Necesitábamos ganar y gracias a Dios se dio", y también valoró lo hecho por Envigado: "Han sido un gran rival, y las cosas se nos hicieron complicadas porque también nos quitaron el balón. No fue un partido lúcido, ni claro, el rival también tiene sus argumentos y juegan bien. Afortunadamente no nos empataron. Lo importante fue que los jugadores sacaron la jerarquía para obtener el triunfo".

Su balance del partido para el fue que "Ellos (Envigado) salieron a esperarnos, en el segundo nos apretaron, nos metieron en nuestra zona y nos quitaron la pelota. Por eso hago el cambio de Brayan (Angulo), para recuperar la pelota y pienso que me dio resultado".

De paso, el entrenador explicó las razones para hacer los cambios que efectuó en el partido y felicitó a sus volantes de marca. "Siempre que hay una seguidilla de partidos debemos hacer cambios. Sabíamos que perderíamos la tenencia de la pelota por las características de Lucumí y de Juan Camilo Hernández por ser extremos. Pero Anderson Zapata nos ayudó haciendo un trabajo doble con los extremos y con Mosquera. Todos cumplieron y respondieron".

Y también de los riesgos que tomó con ellos: "Pensé en cortar el ímpetu del rival teniendo la pelota y por eso el cambio y creo que funcionó. Si me empatan, no puedo salir del estadio, pero son los riesgos que debemos tomar los técnicos y me arriesgué sacando a un delantero".

Por el momento, los dirigidos por Torres ya piensan en el juego de la fecha 12 ante Atlético Huila en Neiva este domingo 9 de abril en el estadio Guillermo Plazas Alcid.