Hernán Torres: "Si no fuéramos buenos, no estaríamos en América"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

Después del entrenamiento matinal, el director técnico del América, Hernán Torres, habló sobre la derrota por 2 a 0 contra el Atlético Huila, y los compromisos que tienen sus dirigidos para afrontar lo que resta de la Liga Águila.

Sobre el rendimiento del equipo el pasado domingo, el tolimense aseguró: “Nunca tuvimos la posesión y si la teníamos la hacíamos muy lenta, muy despacio; no con la chispa como lo dije después del partido”. Sin embargo, el técnico de los diablos rojos se mostró muy confiado en revertir la situación. “La idea es que el equipo reaccione y, con su capacidad y su talento, puedan demostrar que son buenos”.

El conjunto escarlata viene atravesando un mal momento, ya que se encuentra por fuera del grupo de los 8, sumando 15 puntos de 36 posibles; y es penúltimo en la tabla de descenso, con 92 unidades, 4 menos que Jaguares de Córdoba (96).

En referencia al irregular momento que vive el América, el timonel de los rojos se comprometió a trabajar, mejorar el fútbol y, sobre todo, a sumar puntos, pues sus rivales directos en la lucha por no descender están obteniendo buenos resultados, asegurando que “Es un compromiso que tenemos todos y es un compromiso que se tiene desde el inicio del torneo”.

Asimismo, Torres agregó que es importante no perder la credibilidad y confianza en los jugadores ni en el cuerpo técnico, afirmando que hay que confiar en el trabajo y en el proceso que se está llevando: “Tenemos que ser fuerte en los que creemos y en los que somos, por eso estamos en América, si no fuéramos buenos, no estaríamos en América”.

Acerca de las especulaciones sobre actos de indisciplina en el interior del conjunto vallecaucano, el DT fue tajante con su respuesta, señalando que no conoce de estos actos en el equipo americano. "Aquí no me ha llegado ningún jugador con tufo o mal dormido. Este es un plantel muy profesional", señaló el hombre de 56 años.

Por último, al ser cuestionado sobre la falta de actitud que el plantel mostró el pasado domingo, cuando enfrento al Atlético Huila, el técnico escarlata resaltó la falta de carácter que tuvieron los jugadores: “Son situaciones que pasaron, nos sorprendimos, ellos también decían que no sabían qué les pasaba, que querían pero no les salía nada. Esperemos que sean esos partidos para olvidar”

América de Cali se enfrentará mañana contra el Deportivo Cali, partido correspondiente a la fecha 3 de la Copa Águila. El encuentro está programado para disputarse en el estadio Pascual Guerrero, a las 19:45h. Se tiene previsto que ambas escuadras salgan con nóminas mixtas.