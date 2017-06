Hernán Torres: "No hicimos un buen juego, pero no perdimos; la serie está abierta"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

Después de terminado el partido de ida de la llave C, Hernán Torres compareció en rueda de prensa y se mostró autocrítico por el cero a cero que saldaron sus hombres ante el Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero.

"El equipo no tuvo 'chispa'. Lógicamente, nos faltó el aliento de la hinchada. Uno no debe sacar disculpas cuando las cosas no se consiguen, pero un estadio vacío, en condición de local, nos afecta bastante", manifestó el DT de los rojos, quien hoy cumple 56 años.

Con el empate ante Pasto, los 'diablos rojos' completaron 4 partidos al hilo sin conseguir la victoria en la Liga Águila.

Por otra parte, Hernán Torres reconoció la calidad de oponente que tuvo enfrente, pero dejó claro que su plantel pudo haber hecho más para quedarse con los 3 puntos en disputa. "Si Pasto está metido entre los ocho y si es cabeza de grupo, es porque hizo una buena campaña y porque tiene un equipo importante, como lo demostró, con su orden, hoy. Pero no es que ellos nos hayan controlado, es que nosotros no tuvimos esa dinámica, la ‘chispa’, la movilidad, para poder aprovechar los espacios que daba el rival", destacó.

En referencia a los cambios que el cuerpo técnico hizo en la segunda mitad del compromiso, Torres argumentó que con el ingreso de William Arboleda y Juan Camilo Hernández buscaba la tenencia de la pelota, pues, por gran parte del partido los locales corrieron detrás de ella. "Creo que, cuando entró (Juan Camilo) Hernández, controlamos un poquito más al rival, hubo más generación, más desdoblamiento", agregó el estratega tolimense.

Al hacer un análisis entre el partido del América y el resultado final del partido, el timonel escarlata puntualizó: "No hicimos un buen juego, pero no perdimos, que es lo importante; la serie está abierta". Además, sostuvo: “Si no puedo sumar 3 (puntos), sumo 1; no me voy a quedar con 0”.

El partido de vuelta entre vallecaucanos y nariñenses se jugará el próximo sábado, 3 de junio, a partir de las 18:30 horas (Colombia).