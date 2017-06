Hernán Torres: "América está por encima de todos los ídolos"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

Hernán Torres, en una entrevistada concedida a Carlos Petiso Arango, dio sus conclusiones sobre la campaña que realizaron los diablos rojos en el primer semestre de este año y, también, habló de lo que espera de sus dirigidos en la temporada que empieza el segundo fin de semana de julio.

La eliminación en semifinales. "Uno siempre quiere ganar. Me parece que América hizo un gran trabajo en el clásico, sin desconocer lo que hizo el Cali. Cometimos errores en los goles que nos hicieron, pero también pudimos haber remontado y empatado. Esa noche, el arquero de ellos (Pablo Mina) tuvo una brillante actuación. Esto es fútbol y, lastimosamente, no pudimos conseguir un resultado positivo frente al Cali".

Jugadores que se fueron. “Lamentablemente, no hubo un buen nivel, pero uno siempre confía y espera en que se reaccione. El futbolista es así, tiene en sus temporadas altas y bajas y ellos no pudieron estar en un nivel alto, como yo los conozco y como sé que van a estar en algún momento. Es difícil decirles a los 7 jugadores que salieron que no iban más”.

Refuerzos extranjeros. "(Darío) Botinelli es un jugador grande, que ha estado en equipos importantes de Sudamérica y ha conseguido logros importantes, siendo titular. El Queso (Fernando Fernández) era suplente de (André-Pierre) Gignac, pero es referenciado: ha estado en Copa Libertadores y ha hecho goles. Pienso que son jugadores que, con trabajo y con ritmo, nos pueden dar la talla que queremos. Están trabajando bastante bien y están muy comprometidos".

El plantel para el segundo semestre. "Uno siempre quiere tener más alternativas y posibilidades para afrontar el torneo, pero tenemos que acondicionarnos a la situación económica del club, que no es tan boyante. La junta directiva ha hecho esfuerzos inmensos, incluso personales para poder traer los jugadores que han venido".

Principal objetivo. "Podernos alejar del descenso. No solamente en este torneo: América tiene que hacer, mínimo, dos o tres torneos de buen número de puntos para poderse alejarse totalmente del descenso. Estamos aspirando a alejarnos de eso y, como queremos siempre, estar peleando para estar en una final, eso es claro en todos los jugadores que están acá".

Elkin Blanco. "Es un buen jugador, pero hay que ver qué decide Nacional, hay que ver la parte económica de América, hay que ver muchas cosas. Todavía no se ha clarificado el tema".

Lateral izquierdo. "La parte económica ha sido compleja en este tema. El club dejó de ganar dineros importantes en los cuartos de final y en semifinales, que es donde los equipos se alimentan y se renuevan en esa parte económica para poder empezar la temporada que viene. A cualquier empresa le afecta que le dejen de entrar 2.000 o 3.000 millones de pesos".

Copa Águila. "América siempre debe ser protagonista. Aspiramos a luchar este torneo a muerte, como todos los torneos en que América compita. Ahora (la Copa Águila) da un cupo a (Copa) Libertadores y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad".