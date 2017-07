Rionegro Águilas vs América: buscando volar alto en el incio de la Liga

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

América de Cali se prepara para regresar a la acción en el fútbol profesional colombiano. Esta tarde, la 'mechita' visitará a Rionegro Águilas en el Estadio Alberto Grisales en el oriente antioqueño. Para este encuentro, los dirigidos por Hernán Torres se prepararon de la mejor manera y aunque será difícil acoplar a los jugadores que llegaron, son conscientes de que lo más importante es sacar los tres puntos, sabiendo que se juegan la permanencia en este torneo que se avecina.

Rionegro, pocas caras nuevas para el debut

Óscar Pérez llegó al banquillo de las 'Águilas' el 4 de mayo, luego de la salida del profesor Néstor Otero y le cambió la cara, por lo menos desde la estética de juego. De 15 puntos que disputó en el semestre anterior, sacó 6, producto de una victoria, tres empates y una derrota.

Para este semestre han llegado tres jugadores: Harold Rivera, mediocampista proveniente de Jaguares de Córdoba; Charles Monsalvo, delantero que llega precisamente del América de Cali donde no tuvo un buen paso; y el también delantero Jhon Jairo Palacios, que viene del Real Potosí de Bolivia.

Del equipo salieron hasta el momento cinco jugadores: John Valencia, defensa central con rumbo al Universitario de Popayán; Fabio Rodríguez, lateral izquerdo que va al Bucaramanga; los volantes Juan Esteban Ortíz y el peruano Alexander Sánchez; y el delantero paraguayo Roque Caballero, quien arregló su vinculación con el Sportivo Trinidense de su país.

América, a remar con el fantasma del descenso persiguiéndolo

Los 'Diablos Rojos' llegan a encarar un nuevo torneo en su regreso a la primera división. El conjunto escarlata espera realizar una campaña similar o mejor, a la lograda en el primer semestre, donde llegó hasta la instancia semifinal. Sin embargo, hoy la prioridad es esquivar al descenso, del que no ha podido salir todavía, aunque la distancia no es mucha con respecto a quienes también pelean por no perder la categoría.

América ocupa la casilla 19 con 106 puntos, diez unidades más que Tigres, quien ocupa la última posición. Por delante suyo están Jaguares de Córdoba y Cortuluá, que en esta primera fecha empataron sus respectivos juegos ante Tolima y Pasto. Una victoria de los de Hernán Torres les permitiría salir de la zona fatídica, aunque por diferencia de gol. Más adelante está Bucaramanga con 115 puntos, y Pasto junto a La Equidad con 119.

Del rojo caleño salieron ocho jugadores: el defensa Camilo Pérez; los volantes Jonathan Álvarez que jugará con Alianza Petrolera y David Ferreira; los delanteros Charles Monsalvo que va a Rionegro Águilas, Ernesto 'El Tecla' Farías, Yorleys Mena y Geimer Balanta que jugarán también con Alianza Petrolera, y Juan Camilo Hernández que se marchó al fútbol europeo, específicamente al SD Huesca de la segunda división de España. Jeison Lucumí es otro de los jugadores que posiblemente continuará su carrera fuera del país. El Deportivo Alavés es el principal interesado en hacerse con sus servicios.

Al plantel llegaron nueve integrantes: El lateral izquierdo Luis Tipton que llega procedente del Medellín; los mediocampistas Eisner Loboa que llega del América de Mineiro de Brasil, Alejandro Bernal procedente de Atlético Nacional, Carlos Lizarazo que viene de Alianza Petrolera, el argentino Darío Botinelli que llega de Gimnasia de la Plata; y los delanteros Olmes García que llega del San José Earthquakes de la MLS, y el paraguayo Fernando Fernández que viene del Olimpia del país guaraní.

Central: Edilson Ariza - Bucaramanga

Asistente 1: Jhon Harol Urrea - Manizales

Asistente 2: Kevin Agamez Atuesta - Cartagena

Auxiliar: Diego León Escalante - Medellín