América vs La Equidad en vivo online por la Liga Águila 2017-II

Bienvenidos a la transmisión del juego entre América de Cali vs La Equidad Seguros en vivo, partido válido por la cuarta fecha del Torneo Finalización 2017 del fútbol profesional colombiano.

El conjunto arbitral estará comandado por Gustavo Murillo (Chocó), y será asistido por Miguel Roldán de Antioquia y Geneco Ruidíaz de Santander. El árbitro emergente será Robinson Barona del Valle.

Convocados del América de Cali

En el historial, América y La Equidad se han enfrentado en 13 ocasiones, siendo el saldo a favor de los 'aseguradores' que han ganado cinco, contrarrestando las cuatro conseguidas por el conjunto caleño, y los cuatro empates que se han registrado.

El estadio olímpico Pascual Guerrero será el lugar en el que se disputará este encuentro, a partir de las 5:30 p.m.

Ambos equipos tienen algo en común: la única derrota que han sufrido en el semestre ha sido ante Junior en Barranquilla por el mimso marcador. Si bien, América sólo ha encajado esos tres goles en lo que va del campeonato, pero La Equidad ha recibido seis goles, promediando los dos goles por encuentro, y eso preocupa bastante a Luis Fernando Suárez, que aunque tiene un equipo que no hay que dar por muerto hasta que termine el encuentro, tiene serios problemas que tendrá que corregir, si no, el esfuerzo en ataque no será fructífero.

Por su parte, La Equidad viene de ganar agónicamente en sus últimas dos salidas. Ante Pasto perdía 2-0 y en el segundo tiempo le dio vuelta para ganarlo 3-2 con gol de Mauricio Restrepo de tiro libre. Ante Jaguares, perdía por la mínima diferencia, y con gol de Jean Carlos Blanco lo dio vuelta para el 2-1 en el último minuto también.

Foto: Diario AS

La preocupación que debe haber hoy en 'La Mechita' es en cuanto a la estética de juego que quiere lograr Hernán Torres, más allá de que en el partido de la segunda fecha ante Tolima se mostró muy superior, pero precisamente lo que quiere el entrenador tolimense es que ese juego se siga mostrando constantemente.

América de Cali buscará reponerse en la cuarta fecha de la Liga Águila ante La Equidad, luego de una estrepitosa derrota sufrida en la tercera fecha ante Junior. Si bien, no ha sido un mal comienzo de semestre para el conjunto escarlata, pues de los cuatro juegos disputados (contando el de Copa Águila ante Rionegro), ha ganado tres de ellos, sin embargo, sabe que en la Liga no puede ceder terreno teniendo al fantasma del descenso tan cercano a él.