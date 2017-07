Hernán Torres: "Nos faltó tener más la pelota"

Foto: @laflechaco (Twitter)

América de Cali volvió a desaprovechar una nueva oportunidad de escaparse de Jaguares de Córdoba en la tabla del descenso. Ambos conjuntos igualaron 0-0 en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería.

América buscó tener un equipo equilibrado y concentrado, dadas las condiciones climáticas a la hora del encuentro. "Sabíamos que Jaguares iba a buscar el gol en los primeros diez minutos, entonces teníamos que estar bien parados, esa fue la indicación al grupo. A parte estaba haciendo un calor infernal. Es duro, no es una excusa, pero sí es complicado".

Los 'felinos' sufrieron la expulsión de Pablo Rojas en el segundo tiempo, pero el conjunto 'escarlata' no aprovechó esa ventaja numérica y al final dejó muchas dudas. "Creo que a partir del minuto 30, América comienza a coger la pelota e incluso tuvimos una situación con Fernández que la tapó el arquero. Teníamos el balón pero en nuestro campo, no produjimos peligro. Cuando teníamos un hombre demás fue igual, bueno entiendo lo del clima pero no había movilidad ni esa explosividad que estamos acostumbrados, atacar a los espacios".

Sin embargo le hizo un llamado a sus jugadores: "Yo sé y entiendo lo del clima porque eso se siente allá adentro de la cancha, pero América debe superar esas circunstancias. No estoy menospreciando el punto, porque es muy importante ante un rival directo en el descenso, pero América tiene que dar mas, sobretodo en la parte productiva".

Torres reconoció que el equipo "está en deuda", pero enfatizó en no quererse regalar ante los rivales: "Si me abro nos llenan de goles y salimos perdiendo y no más, que juego bonito ni que nada, necesito sumar porque estoy peleando el descenso. Yo no voy a regalar resultados, cada punto que haga para mí es de oro".

Y de paso le echó flores a Jaguares: "Es un gran equipo, tiene jugadores desequilibrantes y había que taparles las bandas, si no, nos matan Londoño, Ray (Vanegas), Rojas que se mueve muy bien en punta y teníamos que controlarlos. Pienso que en 5-7 minutos tuvieron varias oportunidades, pero no más de ahí, luego se encontraron con un bloque defensivo de 4-5 que montamos y no pudo penetrar después, pero ese rival tiene jugadores desequilibrantes, y el técnico es muy ordenado para trabajar... Me parece que es un gran equipo tal como lo ha mostrado todo el semestre".