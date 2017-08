Iván Vélez: "Ante Nacional necesitamos actitud y más fútbol"

Iván Vélez celebra el segundo gol de los 'rojos' ante Alianza | Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

El pasado domingo, América venció 2-1 a Alianza Petrolera y cortó una racha de 6 juegos consecutivos sin sumar de a 3. El equipo dirigido por Hernán Torres gozó del regreso de uno de sus referentes, Cristian Martínez Borja. Con ese triunfo, los diablos rojos ascendieron a la quinta posición de la tabla.

“Ante Alianza Petrolera cambiamos la actitud por completo. Estamos contentos por la victoria, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando en el juego. Lo que cuentan son los tres puntos y ahora debemos prepararnos para el partido ante Nacional”, afirmó Vélez.

El hombre, de 32 años, considera que el resultado obtenido “es un bálsamo” y que el plantel seguirá trabajando para cerrar la primera vuelta del campeonato estando lejos de la zona de descenso y ocupando las primeras posiciones de la Liga Águila

El experimentado lateral, autor del segundo gol del cuadro escarlata ante el elenco petrolero, no anotaba en un partido oficial desde el 30 de julio del año pasado, cuando vestía la camiseta del Junior de Barranquilla. “Estoy feliz por el gol porque siempre lo busco desde jugadas de pelota quieta: es una virtud que siempre he tenido. Completé mi gol número 23, y de ellos, 13 han sido de cabeza. En mi gol gané por anticipo y no por altura, porque no soy el más grande. Muchas veces practicamos la jugada en los entrenamientos y, gracias a Dios, se dio”, destacó el defensor.

Por otra parte, el jugador que luce el 14 en su dorsal, aprovechó para elogiar el trabajo realizado por el conjunto aurinegro: “Enfrente teníamos a un buen equipo de fútbol que tiene una base de trabajo y que es la revelación en lo que va del campeonato. Creo que va a dar pelea porque es un equipo que juega bien, con transiciones rápidas, pero supimos controlar su juego y nos encontramos con algo de nuestro futbol, porque hay que ser sinceros, a nadie podemos engañar: todavía nos falta”.

Pensando en el duelo de este miércoles, cuando América visite a Atlético Nacional, actual campeón de la Liga, Iván Vélez destacó que necesitarán la misma actitud que tuvieron frente a Alianza Petrolera, pero deben tener más personalidad y ser inteligentes con el balón.

“Se trata de generar confianza, porque tenemos buenos jugadores, un excelente técnico y una excelente hinchada”, concluyó el jugador.