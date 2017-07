Néstor Craviotto: "Queríamos hacer un mejor partido"

Fotografía: VAVEL Colombia

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció 2-0 al Atlético Huila sacando ventaja para la vuelta en Neiva. Néstor Craviotto, director técnico del equipo 'opita', analizó los errores de los suyos y las virtudes del rival.

"La realidad es que queríamos hacer un mejor partido, pero no lo hicimos. Después del gol, cambiamos el sistema, cambiamos y jugamos de otra manera, porque veíamos que tenían dos delanteros por adentro y se nos complicaba", expresó Craviotto.

Para Craviotto, el equipo no jugó bien, Atlético Nacional siempre tuvo la posesión del balón durante el partido, y cuando Huila recuperaba la pelota, enseguida la perdía. Después de los dos goles de Dayro Moreno, el partido continúo bajo el mando del local, pero sin llegadas profundas.

"No me sorprendió nada lo de Nacional porque fue lo que ví en el partido anterior, con un sistema distinto, siempre pasando sus laterales de jerarquía. Seguramente no es el mismo equipo con el que salieron campeones, pero bueno, están conociendo al nuevo entrenador con un nuevo sistema. Nosotros sabíamos que iban a jugar así, pero no pudimos hacer nada realmente", comentó el técnico argentino.

El entrenador mencionó que aún es complicado sacar la formación titular del equipo huilense porque la mayoría de los refuerzos llegaron hace diez días. Además, dijo que viene una seguidilla de partidos complicados contra Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, la vuelta contra Atlético Nacional y el último partido contra Atlético Bucaramanga en el Alfonso López.

"Este partido nos servirá para terminar de conocernos y para terminar de formar el equipo. La prioridad será la Liga y le vamos a dar la importancia necesaria a la Copa a pesar de los dos goles en contra para poder remontar en nuestra casa", finalizó.

El siguiente partido de Atlético Huila será en Liga Águila cuando reciban la visita del Deportivo Cali en el estadio 'Guillermo Plazas' Alcid de Neiva.