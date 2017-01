Google Plus

Mario Meza May

Bernardo Cuesta: "Es un nuevo reto en mi carrera" Foto: Depor.pe

El delantero argentino, Bernardo Cuesta llegó a la ciudad de Barranquilla para finiquitar su incorporación al Junior de Barranquilla. El gaucho procede del club Melgar del Perú, del cual, fue goleador y obtuvo un título y un subtítulo en dos temporadas.

En su llegada a Barranquilla, el delantero dialogó con el diario El Heraldo:

Que significa su llegada a Junior

"Es un nuevo reto en mi carrera, así que bueno, tomarla como tal. Y esperar para regresar al trabajo".

Que espera de su nuevo equipo

"Sabemos que es un equipo muy importante en Colombia, y siempre está peleando los primeros puestos, así que venimos aportar nuestro granito de arena para el equipo y tratar de que las cosas salgan muy bien. Sabemos la dimensión que es esto, concientizados del trabajo que viene por delante, hay que hacer las cosas de la mejor manera y dar lo mejor para el equipo"

Su vinculación con Junior

"Debo hacerme los exámenes médicos y posteriormente se firmará, así que bueno recién llegamos, así que vamos a ver cómo sigue"

Que le motivó para llegar al fútbol colombiano

"Las mejores, uno tiene muchos amigos con quien me toco jugar en Perú, hemos hablado bastante, es un país que ha crecido muchísimo en estos últimos años y lo ha demostrado en los torneos internacionales y con la selección Colombia, sabemos que va a ser un reto muy grande"

Sus goles al Junior con el Melgar

"Me toco convertirles. La verdad que fue un gran partido de nosotros, más allá que no nos alcanzó para clasificar. Pero sabíamos que no iba a ser fácil"

Como fue su último ciclo en Melgar

"Muy buena, tanto en lo colectivo, porque llegamos a una nueva final, y en lo individual, marcando muchos goles que ayudaron al equipo para estar en la pelea".