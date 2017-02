Atlético Tucumán vs Atlético Junior: A un paso de la primera mitad de la gloria

Google Plus

Atl. Tucumán vs Atlético Junior: A un paso de la primera mitad de la gloria

Este jueves 23 de febrero desde las 5:15 de la tarde se enfrentan Atlético Tucumán y el Atlético Junior por la vuelta de la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores. El rojiblanco con un empate se asegurará su pase a la fase de grupos de la copa.

El Junior hizó lo primero que debía hacer ganar de local. Ahora este jueves tendrá que consolidar lo hecho en Cartagena para clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un solitario gol de Robinson Aponzá tiene en ventaja al cuadro tiburón.

Pero en territorio argentino será a otro precio. De eso es consciente el profesor Alberto Gamero: “La presión es clasificar, esa es la presión. Cuando volvamos a Colombia le vamos a poner el pecho al torneo local”. El DT de los rojiblancos agregó sobre el momento de su equipo: “Estamos trabajando para día a día cambiar, para día a día hacer las cosas mejor y poner a Junior donde debemos estar”.

Gamero sabe que no clasificar a la fase de grupos sería un fracaso para Junior: “Tengo claro que ni Junior me va a esperar a mí ni yo voy a esperar a los jugadores. En un grande como Junior no se puede comenzar así”, manifestó el samario.

El estadio Monumental José Fierro, casa del Atlético Tucumán, aumentó para este jueves su capacidad de 22.500 espectadores para apoyar con 32.500 al decano en su partido contra el Atlético Junior. La idea es llenar de presión a los barranquilleros, que no solo tendrá problemas con la acalorada hinchada del Tucumán, sino que el clima no favorecerá a los de la visita.

El vencedor de la serie entre Junior de Barranquilla y el Atlético Tucumán, estará en el grupo 5 de la Conmebol Libertadores, donde se encuentra Peñarol (URU), Palmeiras (BRA) y Jorge Wilstermann (BOL).