Cortuluá vs. Atlético Bucaramanga AHORA en vivo online (0-0)

45' Finaliza el primer tiempo: Cotuluá 0-0 Atlético Bucaramanga

43' Llegada del equipo 'leopardo', pero finalizó con un centro de Pajoy, que intentó conectar Darío Rodríguez.

40' El equipo que dirige Jaime De La Pava, sigue intentando, pero le falta más tranquilidad para definir.

38' Cambio en Atlético Bucaramanga: se retira Yulián Mejía e ingresa Jhon Freddy Pérez.

37' Alejandro Peñaranda remató y por poco consigue el gol para su equipo, Cotuluá, pero el balón se fue por la parte de atrás de la maya

35' El equipo local insiste buscando el gol que le de la venta en el marcador, aprovechando las ventajas que le da su rival en la zona defensiva.

30' Partido sin muchas emociones, pero cuando un equipo quiere proponer, lo hace de manera rápida y con la mínima cantidad de toques posibles.

27' ¡Uy, se salvó Atlético Bucaramanga!: Diego Chica cabeceó de primera un centro del tiro de esquina, y lo tapó a tiempo Alejandro Otero, aquero del equipo 'leopardo'.

24' Cortuluá insiste mucho por el lado en el que está jugando Maicol Balanta, jugador que intenta desbordar y complicar a su ex equipo.

18' Jhon Freddy PaJoy cobra un tiro libre y el balón se va cerca del palo derecho del arquero Caffa.

15' Mejora mucho Bucaramanga, pero le falta alguien que pida el balón.

10' Luce más seguro el equipo local, pues está mejor parado en la cancha.

6' Cortuluá no le da espacios a su rival, quien quiere imponer condiciones en el terreno de juego.

3' Hasta el momento, el partido no tiene mucho movimiento, los equipos empiezan a conocerse en el terreno de juego.

Nómina titular de Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero; Henry Obando, Diego Peralta, Marlon Torres, Christian Mafla; Harli Suárez, Carlos Valencia, Nicolás ¨Palacios; Yulián Mejía, Jhon Freddy Pajoy y Darío Rodríguez.

Nómina titular de Cortuluá: Germán Caffa; Eduar Caicedo, Juan Carabalí, Mauricio Duarte, Mateo Puerta; Miguel Medina, Diego Chica, Luis Caicedo, Maicol Balanta; Alejandro Peñaranda y Alí Reyes. DT: Jaime De La Pava

Buenas tardes. Bienvenidos a la restransmisión del partido entre Cortuluá y Atlético Bucaramanga.

¿Quieren vivir todas las emociones del partido entre Cortuluá y Atlético Bucaramanga? Entonces la cita es para las 6:00p.m., nos vemos a esa hora puntuales.

Estos serán los árbitros para el partido de hoy: CENTRAL: ÓSCAR GÓMEZ – ANTIOQUIA. ASISTENTE No.1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA. ASISTENTE No.2: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ. EMERGENTE: LUIS F. TRUJILLO – VALLE

En los últimos cuatro partidos, cada equipo ganó 1 partido y empataron dos veces.

De igual manera, Harold Rivera hizo lo mismo y estos son los concentrados:

Para este compromiso, Jaime De La Pava, convocó a los siguientes jugadores:

Foto: Twitter Oficial de Cortuluá

Foto: Vanguardia Liberal

Asimismo, el equipo 'leopardo' necesita ganar, pues la zona del descenso, pues su rival de esta noche está a 1 punto y América a 6.

Foto: Vanguardia Liberal

En los tres partidos que disputó el equipo que dirige Harold Rivera, se vio irregular, sin ideas de juego, dependiendo de individualidades y dejó que su rival lo dominara en el transcurso del partido.

Foto: Diario AS - Colprensa

Cómo dice el refrán popular, "si por allá llueve, por aquí todavía no ha escampado". Atlético Bucaramanga está haciendo una campaña irregular, viene de empatar 1-1 contra Envigado, ganar de visita 1-0 en Neiva ante Huila y perder 0-2 de local vs. Once Caldas.

Cortuluá está ubicado en la penúltima posición, 19, de la tabla de posiciones con dos puntos.

Los jugadores más destacados hasta el momento son: Feiver Mercado, Diego Chica y Maicol Balanta, quienes han dejado buena impresión de fútbol en los partidos que han jugado.

Aunque el proceso del director técnico de Cortuluá, Jaime De La Pava, está empezando de nuevo, hay que decir que le falta mucho engranaje, porque los jugadores que llegaron están todavía conociéndose.

Foto: Santiago Saldarriaga - ETCE

En los último tres compromisos, Cortuluá consiguió sacar un sólo punto, 2-2 contra el Independiente Medellín, en los otros dos, perdió por el mismo marcador, 0-2 de visita contra Santa Fe y 2-0 ante Deportivo Cali.

Foto: Mauricio León - ETCE

Ambos equipos no gozan del mejor presente futbolístico, mientras Cortuluá no conoce la victoria en lo que va de la Liga Águila, Atlético Bucaramanga sigue sin convencer con la idea de juego, y la zona del descenso empieza a estar cerca.

¡Buenos días!, bienvenidos a la retransmisión del partido entre Cortuluá y Atlético Bucaramanga, compromiso que será hoy a las 6:00 p.m.