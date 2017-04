Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto: un duelo de viejos conocidos

Google Plus

Fotomontaje: Vavel Colombia

En el momento de mirar una tabla de posiciones es normal ver a Independiente Medellín y Atlético Nacional liderando la Liga Águila, pero no es habitual observar al Deportivo Pasto en el tercer lugar, y así es, el equipo que dirige Flabio Torres está ubicado de tercero con 22 puntos, mientras que su rival Atlético Bucaramanga es 13 con 16 unidades.

Nuevo proceso deportivo 'auriverde'

Para nadie es un secreto que la idea de juego en el Atlético Bucaramanga está en construcción, pues se han visto dos clases de partidos, el que jugó contra Independiente Medellín, recordado porque le cerró los espacios a su rival y fue rápido en el momento de ir al contragolpe. Y el último que disputó contra Santa Fe, en el que el mismo director técnico, Fernando ‘Pecoso’ Castro, dijo que no le gustó para nada lo que vio durante el desarrollo del compromiso.

Aunque es complicado analizar la idea de juego que quiere implantar el cuerpo técnico actual, porque van pocos partidos, se puede empezar ver un equipo compacto en el momento de defender los ataques de su rival, seguro en el momento de tener la posesión del balón y rápido cuando le toca pasar al ataque. Además, si se tiene que hablar de líderes por su rendimiento en el terreno de juego y rendimiento futbolístico, ellos son: Alejandro Otero, Jeison Palacios, Gabriel Gómez, Yulián Mejía, Jhonny Cano y Jhon Freddy Pajoy.

Ahora bien, aunque no es difícil clasificar al grupo de los ocho, porque el equipo ‘leopardo’ está a dos puntos del octavo que es Patriotas de Boyacá con 18 puntos, es algo confuso el panorama en cuanto al fútbol, teniendo en cuenta la última actuación contra Independiente Santa Fe.

Asimismo, agregando que hay una reducción de jugadores en la plantilla actual, porque ya no están: Nicolás Palacios, por indisciplina; Jonathan Caicedo, pues no se llegó a un acuerdo con Envigado; Adalberto González, porque no puedo ser inscrito ante la Dimayor; Darío Rodríguez, que está recuperándose de una lesión, y Pablo Rojas, que tiene “asunto especial en su contratación laboral”, según señaló el equipo en un boletín de prensa.

Clasificación ‘volcánica’

La idea de llevarse siete jugadores (Andrés Mosquera Marmolejo, Luis Payares, Félix García, Carlos Giraldo, Luis Sierra, Carlos Giraldo y Daniel Cataño) de Atlético Bucaramanga hacia Deportivo Pasto, por parte de Flabio Torres, fue algo confusa y hasta descabellada, pero siempre tuvo su razón de fondo, tener una ‘columna vertebral’ en el nuevo equipo que iba a dirigir, con el fin de que no le costara tanto aplicar la idea de juego que siempre lo ha caracterizado.

Y así fue y se ha visto en la Liga Águila del primer semestre del año 2017, basta con echar un pequeño vistazo al último partido que jugó su equipo, en el que derrotó 2-1 a Millonarios, en una noche de gran actuación para Yesús Cabrera, jugador encargado de crear las ideas en el Deportivo Pasto.

Pero no sólo cuenta lo deportivo, también los números ratifican el bueno momento del equipo que dirige Flabio Torres, pues desde que arribó sólo ha perdió tres partidos, empató cuatro y ganó seis compromisos, para un total de 22 puntos en la tabla de posiciones. Por eso requiere de una victoria hoy, para empezar a confirmar su clasificación a los ocho finalistas.

Probable formación de Atlético Bucaramanga:

Alejandro Otero; Henry Obando, Marlon Torres, Jeison Palacios, Cristian Mafla; Gabriel Gómez, Yulián Anchico, Jossymar Gómez, Yulián Mejía; Jhon Pajoy y Jhonny Cano.

Probable formación del Deportivo Pasto:

Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Luis Payares, Harrinson Canchimbo; Yamilson Rivera, Carlos Giraldo, Víctor Cantillo, Yesus Cabrera; Daniel Cataño y Santiago Trellez.