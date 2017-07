Envigado vs. Atlético Bucaramanga por la Liga Águila 2017-II

Google Plus

70' Cambio en Envigado: se retira Gerardo Reyes e ingresa Jorge Betancourt.

68' Los dos equipos quieren imponer condiciones en los últimos minutos, pero no hay uno claro que gane.

63' Jhon Pérez remató al arco y el balón se fue desviado.

60' En los últimos minutos, Envigado maneja mejor el balón.

57' Sergio Romero cabeceó, pero el balón se fue por encima del arco local.

53' El árbitro central del partido expulsó a los dos directores técnicos: 'Pecoso' Castro y Ismael Rescalvo.

52' Tarjeta amarilla para Yulián Mejía, por reclamar de manera aireada a un rival, después de una jugada. Tarjeta amarilla para Jhonny Cano y para Oliver Fula.

51' Jhon Pérez remató al arco, luego de un pase de Jhony Cano, pero cerró a tiempo la defensa local.

49' Remate de Jhon Pérez, pero lo tapó a tiempo el golero Londoño.

Salen los equipos a la cancha, sin novedades en ambos, y comienza el segundo tiempo en Envigado.

Termina el primer tiempo en Envigado: Envigado 0-0 Atlético Bucaramanga.

48' El Envigado presionó para conseguir el gol en el tiempo de descuento, pero le faltó tranquilidad.

45' Se jugarán tres minutos de adición en el primer tiempo.



43' El partido se detiene, porque el arquero Otero está lesionado.

41' Desde un saque de banda llegó el equipo local, pero tapó a tiempo el golero Otero.

37' Envigado volvió a intentar llegar, pero no definió bien la opción de gol.

32' El partido está muy disputado entre ambos equipos, el más claro es Envigado.

26' Tarjeta amarilla para Juan Mosquera, por una falta a un rival.

25' Los dos equipos se disputan la posesión del balón.

22' Tarjeta amarilla para Cristián Arrieta, por tocar el balón con la mano.

20' Volvió a rematar Michael López y atajó de nuevo el arquero Otero.

18' Michael López cobró un tiro libre, pero el balón se fue por encima del arco visitante.

15' ¡Uy, se salvó Atlético Bucaramanga!: Joseph Cox definió una opción manifiesta de gol, pero atajó el arquero Alejandro Otero.

12' Atlético Bucaramanga intenta llegar con peligro, pero le falta más tranquilidad para tomar decisiones.

10' En diez minutos, ambos equipos han tenido aproximaciones, pero han sido controlado por las defensas contrarias.

2' Tarjeta amarilla para Bryan Rovira, por una falta sobre un rival.

El árbitro Harold Perilla da la orden e inicia el partido en Envigado.

Salen los equipos a la cancha y comienzan los actos protocolarios en el Parque Estadio, en Envigado.

Atlético Bucaramanga también la confirmó: Alejandro Otero; Lewis Ochoa, Marlon Torres, Javier Barros, Fabio Rodríguez; Jefferson Torres, Brayan Rovira, Yulián Mejía, Jhon Pérez; Jhony Cano, Sergio Romero.

Envigado confirmó su nómina titular: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Oliver Ful, Yosimar Quiñones, Elvis Mosquera; George Saunders, Juan Mosquera, Duván Vergara, Michael López; Gerardo Jiménez, Joseph Cox.

Lo prometido es deuda. Aquí estamos para vivir todas las emociones del partido entre Atlético Bucaramanga vs. Envigado.

¿Quieren vivir todas las emociones del partido entre Envigado y Atlético Bucaramanga? Entonces la cita es para las 18:00, nos vemos a esa hora bien puntuales.

Los árbitros para este partido son: Árbitro central: Harold Perilla - Cundinamarca. Emergente No1: Herminsul Calderón - ASOCAFA. Emergente No.2: Edivar Mosquera - Cauca. Emergente: Elkin Echavarría - Antioquia.

Para este partido fueron convocados los siguientes jugadores:

Los dirigidos por Ismael Rescalvo quieren sacudirse de la última derrota ante el equipo líder del torneo, Independiente Santa Fe, pues son últimos en la tabla de posiciones sin puntos.

Por su parte, Envigado viene de perder de visitante 2-0 ante Independiente Santa Fe, en un compromiso que fue dominado totalmente por su rival.

Para el partido de hoy contra Envigado, el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga convocó a los siguientes jugadores:

Ahora bien, entrando en materia deportiva, el último partido que jugó Atlético Bucaramanga no fue el mejor, pues su rival no sólo le remontó, sino que pudo haberle hecho más goles, al final Millonarios le ganó de visitante 1-3.

El onceno que dirige el 'Pecoso' Castro no atraviesa el mejor presente, mientras que deportivamente no se le dan los resultados, en la parte directiva tampoco están finos, pues todavía no ha firmado contrato Franco Arizala, y Chirivico Cortés sigue esperando el transfer para jugar.

Curiosamente ambos equipos perdieron de locales: Atlético Bucaramanga, en su regreso al estadio 'Alfonso López', perdió 1-3 ante Millonarios. Por su parte, Envigado, en la última fecha, cayó 2-0 de de visitante contra Independiente Santa Fe.

Foto: Fabián Hernández - Vanguardia Liberal

No hay de otra, ambos equipos necesitan la victoria, porque se encuentran mal ubicados en la tabla de posiciones y no han podido ganar en lo que va de la Liga Águila 2017-II.

¡Buenas días!: Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Envigado y Atlético Bucaramanga en vivo, compromiso válido por la cuarta fecha de la Liga Águila 2017-II.