Liga Águila 2017-I enciende motores

Foto: Cortuluá web

Mientras los equipos colombianos aún continúan con la preparación para afrontar la temporada 2017-I, ya se dio a conocer el calendario de competición para el primer semestre del año. En la primera jornada a desarrollarse el primer fin de semana de febrero tendrán lugar 9 encuentros de los 10 programados, puesto que el duelo entre Atlético Nacional e Independiente Santa fé quedará aplazado con miras a que el equipo “verdolaga” pueda realizar una pretemporada apropiada.

De esta forma se jugará la primera fecha del FPC:

Equidad vs. Junior

Jaguares vs. Tolima

América vs. Rionegro

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Nacional vs. Santa Fe

Millonarios vs. Medellín

Envigado vs. Cali

Huila vs. Patriotas

Once Caldas vs. Tigres

Cortuluá vs. Pasto

Una de las novedades para el Valle del Cauca este año, será la participación de tres equipos del departamento en la primera división del Fútbol Colombiano, América de Cali y Cortuluá, compartirán casa, mientras que el Deportivo Cali, continuará jugando en su estadio.

Este es el calendario de competencia del “onceno corazón”:

Fecha 1 – febrero 5. Cortuluá vs Pasto * Clasico Ida

Fecha 2 – febrero 8. Tigres vs Cortuluá

Fecha 3 – febrero 12. Cortuluá vs Patriotas

Fecha 4 – febrero 19. Cali vs Cortuluá * Clásico Vallecaucano

Fecha 5 – febrero 22. Cortuluá vs Medellín

Fecha 6 – febrero 26. Santa Fe vs Cortuluá

Fecha 7 – marzo 1. Cortuluá vs Bucaramanga

Fecha 8 – marzo 5. Rionegro vs Cortuluá

Fecha 9 – marzo 12. Cortuluá vs Tolima

Fecha 10 – marzo 19. Pasto vs Cortuluá * Clásico Vuelta

Fecha 11 – abril 2. Junior vs Cortuluá

Fecha 12 – abril 9. Cortuluá vs Equidad

Fecha 13 – abril 18. Jaguares vs Cortuluá

Fecha 14 – abril 21. Cortuluá vs América * Clásico Vallecaucano

Fecha 15 – abril 23. Alianza Petrolera vs Cortuluá

Fecha 16 – mayo 7. Cortuluá vs Nacional

Fecha 17 – mayo 10. Millonarios vs Cortuluá

Fecha 18 – mayo 14. Cortuluá vs Envigado

Fecha 19 – mayo 21. Huila vs Cortuluá

Fecha 20 – mayo 28. Cortuluá vs Once Caldas

Por otro lado, también se realizó el sorteo para los 18 equipos que participarán en la Liga Femenina Águila 2017, en su primera edición, para lo que se han dispuesto tres grupos de seis equipos para disputar partidos de ida y vuelta en la modalidad todos contra todos (10 fechas). De cada grupo, avanzará el primer y segundo equipo, además, los dos mejores terceros para un total de ocho equipos, que bajo la modalidad de eliminación directa jugarán desde cuartos de final, hasta la final del torneo. Cortuluá rama femenina conforma el grupo C, junto al Deportivo Pasto, Orsomarso, Deportivo Pereira, Deportes Quindío y América de Cali.