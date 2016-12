Mayer Candelo: "El nivel no nos dio para llegar a la final"

Google Plus

Mayer Candelo, jugador del Deportivo Cali Foto: Francesco Zucconi, Vavel.

Tras la eliminación el domingo pasado en el estadio de Palmaseca ante Atlético Bucaramanga, un equipo que el año pasado jugaba en la Primera B, el jugador del Deportivo Cali, Mayer Candelo habló sobre la molesta y tristeza que sintió el equipo al no poder pasar a la fase semifinal ya que soñaban con jugar la final.

"Los hinchas se van molestos porque no se consiguió el objetivo, no se llegó a la final que era lo que ellos más querían como nosotros. Pienso que sin embargo nos podemos ir tranquilos entrecomillas porque hicimos un buen partido, pero por el nivel de todo el año si se ve negativo el resultado, pero la verdad ya no podemos hablar de más porque ya estamos eliminados", expresó Mayer.

Y es que pocos daban como ganador al Bucaramanga, la mayoría le apostaba a la clasificación del conjunto dirigido por Mario Alberto Yepes. Quizás porque la nómina y experiencia que tenía el cuadro verdiblanco podría pesar ante un Bucaramanga que recién llegaba de la segunda división del fútbol colombiano. Pero un inesperado 2 a 1 en el estadio Álvaro Gómez Hurtado en el partido de ida, y un empate a uno en el estadio de Palmaseca en el partido de vuelta le frustró los sueños a la hinchada azucarera y sus jugadores.

"Hoy solo podemos polemizar, hablar o decir de más cuando la realidad es una sola, que el nivel no nos dio para llegar a la final y que es negativo lo que se hizo en todo el semestre", aseguró el jugador de 39 años.

Sobre lo que deben corregir en el próximo semestre, Candelo concluyó que: "Tenemos mucho por corregir porque si no alcanzó para llegar a la final es porque nos hemos equivocado mucho pero opino que es una parte en el que técnico le corresponde hablar o a los directivos, cuando ellos se sienten a dialogar de los temas de quién puede quedar o salir, y hablar del nivel del equipo".