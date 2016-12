Google Plus

Pablo Mina: "Me gusta la idea de estar en el Cali" Foto: Colprensa

El Deportivo Cali tuvo que salir al mercado a buscarle reemplazo al uruguayo Ernesto Hernández ante su sorpresiva partida, sin embargo, muy rápido encontró la carta de reemplazo para el charrúa.

Pablo Mina, portero del Cortuluá será nuevo jugador del Deportivo Cali en próximas horas. El cancerbero superó todas las pruebas médicas y recibió la aprobación del departamento médico para poder contar con sus servicios.

Mina de 31 años, acumuló este año 41 partidos completos con el equipo del corazón del Valle, siendo uno de los porteros más regulares del rentado nacional.

El jugador se ha mostrado contento y muy feliz de poder vestir la elástica verdiblanca. “Sé que ha habido contactos entre Cortuluá y Deportivo Cali, pero hasta ahora no me han dicho cuándo debo ir a presentar exámenes en el Cali. Yo espero que se concrete todo porque me gusta la idea de estar en uno de los equipos grandes de Colombia”, aseguró Mina.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte del Deportivo Cali, aunque lo seguro es que el fichaje del jugador sea anunciado en próximas horas.

Danny Rosero, llegaría de Patriotas

Uno nombre que no había circulado en la baraja de candidatos para el Deportivo Cali, es el del defensor Danny Rosero. Según la cadena radial Antena 2, Rosero es nuevo jugador del Deportivo Cali y se pondrá a órdenes del entrenador Mario Alberto Yepes.

Otro nombre que se baraja como posible refuerzo para el cuadro azucarero, es el delantero Angelo Rodríguez, sin embargo, con la posible llegada de Jefferson Duque y si no se da la salida de algún otro delantero sería prácticamente imposible el fichaje del goleador sanandresano.

El Deportivo Cali salió al periodo de vacaciones este viernes y se espera que la pretemporada arranque el próximo 2 de enero en Pance.