Mina y Duque se estrenan la 'verdiblanca'

El Deportivo Cali confirmó hace una hora sus dos primeros refuerzos, como lo habíamos advertido Pablo Andrés Mina y Jefferson Duque se unen al equipo de Mario Alberto Yepes. El entrenador verdiblanco podrá contar con dos refuerzos para los retos que debe enfrentar en la campaña de 2017.

Los jugadores superaron este viernes las pruebas médicas y este sábado sobre el medio día firmaron su contrato que los liga al Deportivo Cali.

En el caso del delantero antioqueño, Jefferson Duque llega procedente del Atlas de Guadalajara (México), a préstamo por un año y con una opción de compra. El devorador Duque se muestra agradecido con la oportunidad que le brinda el Cali. "Estoy muy agradecido con la institución por la confianza, ahora me enfocaré en trabajar y contribuir al Deportivo Cali. No tuve ninguna lesión en el Atlas de México, mis exámenes médicos con Deportivo Cali salieron muy bien. Vengo a Deportivo Cali a préstamo por un año con opción de compra. Atlas es el dueño de mis derechos deportivos".

El arquero Pablo Mina, de 31 años llega procedente de Cortuluá donde tuvo un buen suceso en las tres últimas temporadas. Mina había dicho que estaba encantado por reforzar el arco verdiblanco. “Sé que ha habido contactos entre Cortuluá y Deportivo Cali, pero hasta ahora no me han dicho cuándo debo ir a presentar exámenes en el Cali. Yo espero que se concrete todo porque me gusta la idea de estar en uno de los equipos grandes de Colombia”, aseguró Mina.

Aunque fue contactado por otros equipos como es el caso de América, el arquero se decantó por la opción del Deportivo Cali.

Uno que llega y otro que se va

Con la llegada de Jefferson Duque, se podría dar la salida de uno de los delanteros de la plantilla del Deportivo Cali. Tanto Ronnie Fernández como Harold Preciado tienen ofertas del exterior y el club podría facilitar la salida de algunos de los jugadores.