Mario Yepes: "Yo confío en lo que hago y en lo que pienso"

Foto: VAVEL

Mario Alberto Yepes ya paso la página de 2016 y se concentra en el 2017, año en el cual espera que lleguen los buenos resultados y que su equipo obtenga un título nacional o llegue a instancias definitivas en la Copa Suramericana.

Para ser su primer año como entrenador, no fue tan malo pero tampoco bueno. De los tres títulos disputados, en todos quedó eliminado en los cuartos de final, Nacional, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga fueron sus verdugos.

Yepes es claro el falló, pero no fue el único culpable, así lo expreso: “Siempre debe haber autocrítica y no solo mía, sino de todos los que hacemos parte del Deportivo Cali”. De su parte, su peor yerro fue: “el no haber encontrado rápido el equipo. Y fue grave porque es un error en un torneo corto, con poco margen de error”. A su vez, el entrenador recalcó lo que manifestó muchas veces durante este semestre: “El Cali fue un equipo irregular porque tuvo momentos buenos y otros no tan buenos”.

Se le consultó sobre la opinión de la hinchada acerca de su continuidad, el entrenador manifestó: “cuando los resultados no se consiguen, es normal que se generen dudas y más porque el Cali como mínimo tenía para pasar esa ronda; yo confío en lo que hago y en lo que pienso, por eso sigo siendo el técnico del Deportivo Cali”. Descartando así posibilidad alguna de renunciar a la dirección técnica del equipo.

Finalmente, en cuanto a la falta a la disciplina ejercida por Yepes desde su llegada al Deportivo Cali y en el caso puntual del defensor Juan Sebastián Quintero, el entrenador indicó: “Él (Quintero) es un muchacho muy joven y seguro esto le va a servir como una experiencia enorme, debe saber que en el momento en que más lo necesitábamos sucedió una cosa”.