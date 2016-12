Refuerzos: tema para revisar en el año de Yepes

Google Plus

Mario Meza May

Foto: VAVEL

Las vacaciones le cayeron como anillo al dedo a Mario Alberto Yepes, el entrenador verdiblanco deberá planificar la próxima temporada junto a su equipo técnico y barajando las opciones con los refuerzos que lleguen al equipo.

(También le puede interesar: Mario Yepes: "Yo confío en lo que hago y en lo que pienso")

El entrenador manifiesta que en el Cali llegaron los refuerzos que se pudieron contratar, esto limitó traer a otros jugadores que deseaba tener en su equipo: “Lo que pasa es que uno cuando planifica el equipo, se hace la lista de los refuerzos; algunos pueden llegar y otros no. Nosotros pedimos algunos jugadores, como sucedió con Miguel Ángel Borja, pero no pudo llegar por tema económico”. Sin embargo, ante la negativa del tema Borja el timonel verdiblanco aprobó la llegada de Fernández como opción para el ataque: “Si no llegan esos refuerzos, se buscan alternativas y ahí es donde se miran opciones de jugadores que generen expectativas y cumplan con lo que uno quiere”.

Se le cuestionó sobre la llegada de jugadores como Aquivaldo Mosquera y John Pajoy, Yepes se refirió sobre su llegada así: “el Deportivo Cali no está en situación como para competir con otros equipos en el tema económico”.

En el mismo sentido, Yepes agregó: “El Cali debe conseguir jugadores libres en su gran mayoría, porque hay clubes como Nacional que es comprador; por ejemplo, la última vez invirtió en jugadores más de 9 millones de dólares y el Cali al único que compró fue a Ronnie Fernández”.

Más adelante, el estratega azucarero aclara que el tema de refuerzos va ligado al tema de presupuesto para el Cali: “Entonces, nosotros buscamos a los que puedan llegar. Y no pasó solo este semestre. Siempre ha pasado y seguirá pasando porque hay unos presupuestos y todo se da también si se pueden vender algunos jugadores”.

Así mismo, el entrenador valoró el esfuerzo y dio sus razones por las cuales aprobó la llegada de varios de estos jugadores: “Aquivaldo había jugado la final del fútbol mexicano y había tenido participación con el Pachuca en partidos importantes. Lo de Pajoy era una apuesta que hacía el Cali. Sabíamos que llevaba un tiempo largo sin jugar, pero, repito, uno hace una lista de jugadores que pueden llegar y si esos no llegan, toca buscar otras opciones”, finalizó Yepes.