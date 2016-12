Google Plus

Mario Meza May

Anuario 2016 Deportivo Cali: Harold Preciado, el símbolo de gol Foto: Colprensa

Harold Fabián Preciado Villareal (Tumaco, 1 de junio de 1994), el potente delantero nacido en el pacifico nariñense se ha ganado a pulso un lugar en los referentes goleadores del rentado nacional. Sus goles son de suma importancia en el Deportivo Cali.

Muy joven se marchó a vivir una experiencia enriquecedora para su carrera profesional, llego a Jaguares de Córdoba e hizo goles por montón, convirtiéndose en el goleador de la segunda división y logrando el ascenso para el cuadro celeste de Montería.

Este paso por la B le sirvió para su retorno al Deportivo Cali, en ese momento coincidió con la llegada del Pecoso Castro, quien le apostó todo a la cantera verdiblanca, así mismo, coincidió con tres grandes delanteros: Miguel Ángel Murillo, Mateo Casierra y Rafael Santos Borré, serían sus rivales por un puesto de titular.

Preciado se impuso por encima de sus compañeros y fue el goleador del equipo en 2015, se esperaba su consolidación goleadora en 2016. El Jaguar marco 13 tantos en 28 partidos, campaña irregular en cuanto a goles pero le alcanzo para ser el símbolo de gol de los azucareros. En especial se le juzgó mucho por su andamiaje en la Copa Libertadores, el auténtico killer no se vio en el torneo continental, sus goles no aparecieron y no permitieron que los verdiblancos pasaran la primera fase del torneo.

Su aporte goleador fue de suma importancia en la parte final de la Liga Águila II, dado que en las últimas fechas marco goles definitivos para que el club logrará la clasificación a instancias de cuartos de final del campeonato.

Preciado aún tiene dos años de contrato con el Deportivo Cali, sin embargo, el tumaqueño se debate su futuro con la elástica verdiblanca, tiene una posibilidad latente de emigrar al extranjero e incluso tuvo ofertas de Atlético Nacional, la cual, desechó la institución verdiblanca.