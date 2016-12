Anuario 2016: Camilo Vargas, el guardián del arco 'verdiblanco'

Google Plus

Camilo Andrés Vargas Gil (Bogotá, 9 de marzo de 1989), el portero bogotano, de propiedad de Atlético Nacional fue anunciado el pasado 9 de julio como nuevo portero del Deportivo Cali, llegando en condición de préstamo por un año.

Vargas, de 27 años provenía del equipo bonaerense Argentinos Juniors de la liga argentina luego de que fuese cedido por el club dueño de sus derechos federativos, Atlético Nacional. En el fútbol gaucho no tuvo un buen suceso, su equipo no tuvo un buen campeonato y bajo a la categoría B Nacional. Vargas, fue figura pero su equipo no consiguió mantener la categoría.

En principio parecía enlodarse la contratación de Vargas, dado que el Cali no tenía donde ubicar a Luis Hurtado, pero todo se solucionó y el de la capital arribo a Cali. Teóricamente Vargas sería suplente del uruguayo Ernesto Hernández, pero el bogotano aprovechó una lesión del oriental y con buenas actuaciones logro ganarse el puesto de titular en el arco del Deportivo Cali. Su debut nada más y nada menos que en el clásico por Copa Águila ante el América de Cali, el cancerbero fue vital en el segundo tiempo y evito que los rojos tomaran ventaja.

El rendimiento del capitalino con la elástica verdiblanca le alcanzo para el llamado a la selección Colombia de José Pékerman en la doble fecha de eliminatorias del pasado noviembre.

Sus números en la Liga Águila en el 2016 fueron 17 partidos completos, 1530 minutos en cancha y recibió una tarjeta amarilla. Recibió 15 goles, en 6 partidos saco su arco en cero y atajó una pena máxima. Tuvo 50 atajadas y un promedio de 2.9 atajadas por partido.

Vargas será determinante en la triple competencia del primer semestre de 2017 para el Deportivo Cali, deberá en este caso pelear el puesto con Pablo Andrés Mina, quien llego de Cortuluá en reemplazo del charrúa Hernández.