Nicolás Albarracín: "Nadie fue capaz de llamarme"

Foto: La Ovación

El jugador uruguayo, Nicolás Albarracín esta en Cali y firmaría este miércoles su contrato con el Deportivo Cali por un año. El charrúa proviene del Club Atlético Peñarol, donde al parecer su salida fue muy confusa y él mismo considera que no sabe que paso y porque se enteró primero por la prensa que por los directivos del aurinegro.

Albarracín en declaraciones concedidas al diario La Ovación de Uruguay sobre su pase al Deportivo Cali manifestó: "Por suerte, el tema se pudo solucionar. Se hizo un esfuerzo de ambas partes". Ante la negociación complicada con el Cali agregó: "Estaba un poco nervioso, pero por suerte todo se arregló. Se trató de una confusión con el tema de los impuestos", puntualizó.

En cuanto a su salida del Peñarol, el jugador mostró su descontento con los directivos: "Lo supe por la prensa. Así me enteré que era un jugador prescindible para el nuevo cuerpo técnico. Yo estaba en Cabo Polonio de vacaciones y escuché al gerente Gonzalo De Los Santos decir en la radio que yo era un jugador prescindible. Dijo que yo era un jugador joven, con desarrollo y futuro, pero que en este momento Peñarol no iba a contar conmigo. Me dolió por la forma. Nadie del club fue capaz de llamarme para decírmelo, ningún directivo. Me tuve que enterar por la radio".

Conociendo que no estaba en los planes de Peñarol, buscó ofertas y relató como se dio la del Cali: "Cuando nos enteramos, el Pelado (Gerardo Rabajda) se movió enseguida y así surgió la posibilidad de irme a Cali".

Por último, el oriental se mostró satisfecho de llegar a un equipo grande y con aspiraciones de título: "Creo que me voy a adaptar bien al fútbol colombiano. Además, el técnico me pidió y eso te da mucha confianza. Voy a un equipo que está muy bien y que va a pelear el campeonato. Paso de un grande a otro y eso es muy importante", concluyó.