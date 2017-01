Harold Preciado: "No pienso que el ciclo este cumplido"

Foto: Francesco Zucconí- VAVEL

El delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado no tiene su futuro asegurado. El goleador azucarero se desvela entre Nacional o el fútbol europeo, de no darse ninguna de las opciones seguirá en el Cali.

El tumaqueño díalogo con el programa El Alargue de Caracol Radio este lunes. El jaguar confirmó el interés de Nacional por sus servicios: "Por ahí se hablado un poco del tema, es algo concreto, eso es algo que decide los directivos del Cali. De momento, estoy concentrado con el Cali pensando en la pretemporada".

El ariete dejo claro que le seduce la opción de ir a Nacional y que su futuro está en manos de los directivos. "Todo jugador le gustaría jugar en Nacional, sabemos que es un equipo grande, pero como te digo en estos momentos estoy en el Deportivo Cali, tengo contrato con el Cali, todo lo dejo en manos de Dios, él decidirá donde ponerme, si en Europa o en Nacional. Pero todo depende de los directivos", expresó.

Preciado: "Uno siempre sueña ir a Europa, pero sabemos lo que es Nacional, que es un equipo grande"

Preciado tiene contrato con el Deportivo Cali hasta 2018, lo que permite que el club negocie el pase del jugador en este periodo o a la mitad de año: "Mis derechos son del Deportivo Cali, tengo contrato con el Deportivo Cali hasta el 2018".

El atacante de 23 años admite los contactos pero reitera que su futuro lo definen los directivos y que momento no hay opción concreta al exterior. "Por ahí me han llamado, pero como te digo eso lo manejan los directivos. Entre presidente y presidente, esta semana me dirá el presidente que va a pasar con mi futuro. No sé decirte, de los equipos que me nombraste ninguno me han llamado. El presidente me dijo que solo eran rumores, no hay nada concreto. Tenemos que esperar esta semana para saber qué puede pasar con mi futuro, si seguir en el Deportivo Cali o sí se da la oportunidad de ir a Nacional o a Europa", afirma Preciado.

En cuanto a su relación con el Deportivo Cali, Preciado no habla de ciclo cerrado y se declara hincha del club. "Nunca pienso así, que un ciclo de un jugador haya terminado. Llevo dos años aquí como profesional, esta institución me lo ha todo, soy hincha del Cali".

Finalmente, el jugador acepta que no tuvo un buen 2016 lo que no lo deja conforme: "En lo personal, las cosas no se me dieron como quería. En lo grupal, tampoco no se salió campeón. Hay que dejar atrás ese 2016", sentenció.