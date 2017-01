Deportivo Cali se queda en Palmaseca

Google Plus

Mario Meza May

Foto: El Tiempo

El Deportivo Cali se quedará en Palmaseca, así fue anunciado por las directivas del club azucarero hace pocas horas. La decisión fue tomada después de reunirse con autoridades locales, con quienes se llegó a un acuerdo para superar la crisis que se presentó tras la declaratoria de no viabilidad del estadio por parte de la Policía Metropolitana de Cali.

La institución verdiblanca considera al fortín de Palmaseca como parte importante de su proyecto deportivo. El hecho de que el Deportivo Cali sea el único club de fútbol con estadio propio llena de orgullo al hincha azucarero, quienes a pesar de las circunstancias acompañan al equipo en el Coloso de Rozo. Por ese motivo, el presidente y el actual comité ejecutivo se propuso hacer de Palmaseca la sede habitual del Deportivo Cali para todas sus competiciones.

Tras varios días de reuniones, entre autoridades gubernamentales y el club, se llegó al siguiente acuerdo:

El máximo de espectadores en el estadio será de 25.000 personas; Se tendrá una sola vía de evacuación en caso de emergencia; Se actualizará el plan de contingencia y emergencia; Señalética al exterior e interior de los parqueaderos; La Alcaldía de Palmira autorizará Policía para que tenga facultades de Policía de Tránsito para controlar las vías y los vehículos.

Estas condiciones se mantienen si el estadio de Palmaseca se encuentra en las condiciones actuales. Sin embargo, el club trabajará por mejorar el estadio y cumplir con los requisitos exigidos.

Al término de la reunión, el presidente Álvaro Martínez declaró: “Nuestro estadio no es solo un beneficio para las copropietarios e hinchas del Deportivo Cali, sino, un orgullo para el Valle del Cauca, sabemos que podemos cumplir con partidos de más de 30.000 personas, pero tras lo sucedido (vs Bucaramanga) hemos acordado no superar los 25.000 espectadores. Se han llegado a felices acuerdos con la Gobernación y la Alcaldía de Palmira”, sentenció.