Cángele no jugará para el Cali

Mario Meza May

Una situación bastante confusa se dio este viernes en el Deportivo Cali, el frustrado fichaje de Franco Darío Cángele para la institución verdiblanca fue la noticia del día en el mundo azucarero.

Muy temprano este viernes, el club por sus redes sociales confirmaba que el jugador argentino se incorporaba a la pretemporada del equipo verdiblanco que se viene realizando en Pereira. Lo que hacía prever que estaba muy cerca de complementarse el fichaje del argentino por el Cali.

Pero ¿Qué paso de ocho de la mañana a la una de la tarde? en realidad no se supo que paso en la interna del Deportivo Cali, sin embargo, cinco horas después el club confirmaba que Cángele no haría parte del Deportivo Cali versión 2017.

La dirigencia del Cali en cabeza de Álvaro Martínez fue clara y se apoyó en el concepto de su departamento médico para no contratar a un jugador que según lo diagnosticado no estaba en condiciones para jugar con el Cali.

Sin embargo, lo contrario piensa Franco Cángele, el argentino un poco ofuscado por la situación, manifestó que está bien, que no sabe que paso, que hace 20 días podía jugar al fútbol tranquilamente y que no entiende porque el club lo puso a firmar un contrato que al final no se iba a cumplir.

Lo cierto es que es un poco incierta la situación de Cángele, ahora el jugador que cesó su vínculo con Boca Unidos no tiene club y peor aún para el Deportivo Cali que se queda sin el delantero que habría traído para reemplazar al chileno Ronnie Fernández.