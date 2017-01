Franco Cángele: "Es una situación incomoda"

Foto: DeportivoCali.co

El delantero argentino Franco Darío Cángele no será jugador del Deportivo Cali, eso ha quedado claro este viernes. Sin embargo, para el delantero gaucho algo no está claro del todo.

El jugador está disgustado con lo sucedido en el Deportivo Cali, para él algo no quedo claro. Desde hoy al medio día ha dado varias declaraciones en diferentes medios, para él no es entendible como después de firmar su contrato le dicen en el Cali que no puede jugar para este equipo.

Esto dijo el argentino Cángele al canal Win Sports: “Fue una situación muy incómoda, nunca me había pasado una cosa así, hice toda la revisión médica entre miércoles y jueves, el jueves firmé el contrato y a medio día me comunican que no pasé la revisión, fue raro porque se supone que uno cuando firma ya pasó por el ok”.

El ex Boca Unidos, explicó cómo le comunicaron que no sería jugador del Cali: “Me dijeron que la rodilla derecha no estaba en condiciones para competir con Cali, algo que me chocó porque si me quieren contratar por lo que hice en 2016 es raro que me lo comuniquen cuando ya estaba el contrato firmado, no me pareció que se haya manejado bien, no tiene ninguna lógica lo que hicieron; espero poder encontrar un equipo para demostrar que están equivocados”.

El argentino confirmó que fue operado en el 2011, de una lesión de ligamento cruzado cuando estaba en Turquía, que jugo en varios clubes y su rodilla ha funcionado.

Cángele aún no sabe cuál será su futuro, varios clubes colombianos han sondeado por sus servicios y espera encontrar otro club para demostrar que puede jugar al fútbol en las condiciones en que se encuentra.

El cuadro azucarero no ha informado si buscaran en el mercado, otro refuerzo que supla la no contratación del delantero argentino.