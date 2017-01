Pablo Mina: "Ha sido una semana exigente donde hemos hecho mucho énfasis en la parte física"

Pablo Mina, nuevo arquero del Deportivo Cali / Jeshimy Quiñones, Vavel.

El nuevo portero 'azucarero', Pablo Mina expresó su gran alegría al adaptarse al equipo. La pretemporada que está teniendo el Deportivo Cali en la ciudad de Pereira lo ha ayudado a ir conociendo la forma táctica en la que trabaja el equipo.

"Ha sido una semana exigente donde hemos hecho mucho énfasis en la parte física pero también con conceptos tácticos que nos van dando la idea de juego que quiere el profe Yepes. Así vamos cogiendo el ritmo para lo que será el inicio del torneo", expresó el arquero de 31 años.

Mina, quien entrenó a la edad de 12 años en las divisiones menores del cuadro 'verdiblanco', afirma que volver al Cali y pelear la titular con una arquero de la talla de Camilo Vargas le genera dar el cien por ciento en cada entreno y en cada partido.

"Es una bonita competencia, una competencia sana. He entrado muy bien con el grupo, he tenido una bonita acogida de parte de Camilo, de los compañeros de la Sub 20 y el del profe Eduardo Niño. Eso me genera confianza, del saber que hay un gran grupo de trabajo, que ante todo prima el ser humano. Al que le toque actuar, sea Camilo, Humberto o mi persona va a tener el apoyo y la buena energía".

Admirador desde pequeño del gran Óscar Córdoba, Pablo ha pasado por varios equipos. En los que se destaca su formación en el América de Cali, su paso por equipos como Municipal Limeño (El Salvador), Expreso Rojo, Atlético Fútbol Club, Pereira y Cortuluá. Este último equipo en el cual conquistó al a más de uno con sus excelentes atajadas.

"Llegar a un equipo como el Deportivo Cali me genera mucha alegría, vengo con las disposición de trabajar al cien por ciento y aportar mi granito de arena. Aquí Se trabaja muy diferente, son prácticas muy intensas donde se da cien del cien por ciento, pero contento porque esas exigencias te van llevando a encontrar tu nivel, ha exigirte en cada entreno porque estamos en condiciones de pelear la titular en el equipo", concluyó Mina.