Harold Preciado: "Si me llega una buena oferta me voy"

Foto: VAVEL

El delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado no tiene confirmada su presencia en el equipo para la temporada 2017. Las ofertas del exterior seducen al buen jugador de la cantera verdiblanca.

El delantero aseguró en la edición del medio día del programa El Corrillo de Mao que hasta el momento su futuro no está definido: “Por el momento no sé nada de mi salida del Deportivo Cali. Hay muchos rumores pues que me voy, pero hasta ahora el presidente no me ha dicho nada. Hasta el momento sigo en el Deportivo Cali".

El goleador azucarero descartó y manifestó el por qúe no acepto la oferta que hizo Nacional por sus servicios: "Se habló con el presidente, nos pusimos de acuerdo. Por ahí yo le dije que no quería pagarle a la hinchada del Cali así, más que todo por ahí se tomó la decisión que no fuera Nacional", luego agregó: "El Deportivo Cali me lo ha dado todo, no sería bueno si le fuera pagado yéndome a Nacional".

Preciado sobre su traspaso a Nacional: "El Cali me lo ha dado todo, no sería bueno si le fuera pagado yéndome a Nacional"

Preciado no niega que le encantaría ir al fútbol del viejo continente y volver algún día al Deportivo Cali: "Si me iría me gustaría ir a Europa, y volver algún día al Deportivo Cali para eso dejo las puertas abiertas".

Según lo expresado por el jugador, este lunes se podría definir su futuro: "No sé nada todavía del tema. Hay muchos rumores que me voy. No se sabe nada por el momento, tengo reunión con el presidente esta tarde (lunes)".

Finalmente, en cuanto a las ofertas por sus servicios provenientes del fútbol turco expresó: "Me gusta hay grandes jugadores en Turquía. Dios quiera que sé de la oportunidad de ir allá. Si no me quedaría contento en el Deportivo Cali, el club me lo ha dado todo, si me quedo estaría dispuesto a dar por el 100%. Sería muy lindo si no se me da la oportunidad de irme ahorita, quedar campeón este semestre e irme a Europa con dos títulos con el Cali", concluyó.