Cali cierra sus amistosos y se alista para el viaje a Ecuador

Foto: DeportivoCali.co

Tras una fuerte pretemporada, el equipo deberá afrontar su viaje a Ecuador y Perú para enfrentarse a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Sporting Cristal de Lima. El equipo azucarero viajará este miércoles a tierras ecuatorianas.

En recientes juegos amistosos, el Cali se enfrentó a equipos como el Deportivo Pereira y Orsomarso logrando probar varios de los refuerzos y varios esquemas para aplicar en su sistema de juego. Para destacar en la pretemporada, es que ante la salida de Ronnie Fernández y la probable partida de Harold Preciado, Yepes ha encontrado en un muy alto nivel a sus delanteros. Tanto Jefferson Duque, César Amaya, José David Lloreda y Miguel Ángel Murillo, han marcado en los partidos amistosos.

En el tema Preciado, Yepes por ahora se olvida del delantero tumaqueño: “Nosotros estamos pensando por lo que nos dicen los directivos, que Harold está prácticamente vendido. Él no está trabajado con nosotros, no he hablado con él y no hará parte del grupo de 22 jugadores que estarán en la gira”.

Ahora tendrá dos amistosos que medirán en que estado futbolistico se encuentra el equipo de Yepes, la exigencia de rivales de talla internacional permite a los verdiblancos no solo tomar la medida para saber como están a nivel local y también a nivel internacional, recordando que el equipo deberá afrontar este semestre la Copa Suramericana.

El próximo martes 31 de enero, el Deportivo Cali conocerá su rival en la primera fase de la Copa Suramericana y entre semana preparará su primer partido por Liga Águila ante el Envigado FC.

Para el entrenador Mario Alberto Yepes su equipo está bien y listo para responder al favoritismo en liga. Esto expresó Yepes: “Veo a un Cali que va a ser protagonista, va a pelear. Estoy tranquilo. Veo al equipo trabajando bastante bien".