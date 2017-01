Hárold Preciado: "Estamos esperando una oferta del fútbol chino"

Foto: VAVEL

Hárold Preciado piensa solo en su salida al exterior, el jugador ha dilatado su salida al fútbol del exterior. Tanto que hoy no tiene vuelta atrás y ya Preciado pierde los créditos con Yepes.

En entrevista concedida al canal Win Sports, Preciado habló sobre su actualidad contractual. El delantero sigue esperando que se concrete su paso al exterior.

El delantero tumaqueño confirma que las ofertas provenientes de Turquía no se darán: “Lo de Turquía se cayó. Estoy esperando la propuesta de China. Hasta el momento estoy en Deportivo Cali”.

Precisamente, el mercado chino tendría una oferta para Preciado. El jaguar podría recalar en el Shenzhen FC de la segunda división china. Sería esa la única vía para Preciado, porque en el Cali y más exactamente Mario Alberto Yepes no cuenta con él, y en su reemplazo están cuatro delanteros en un muy buen momento.

Respecto a su frustrado paso al Atlético Nacional, Preciado afirmó que: “Llegó una propuesta. Yo dije que me gustaría irme al exterior. Nacional es un equipo grande, pero no quería pagarle así a Cali. Me gustaría pagarle yendo al exterior”.

Si bien Europa de momento se le negó, el delantero sigue a la espera de su oferta para el fútbol chino: “Todavía no se da. Estoy a la espera de que me pueden decir. Estoy a la espera”.

Finalmente, ante los rumores de posibles inconvenientes como sus representantes, el delantero manifestó: “Al representante que le firmé, le firmé por un mes por una propuesta muy buena que puede traer”, concluyó.