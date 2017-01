50 años de la llegada del 'Tranvía Azucarero'

Foto: El País

Ídolo de muchos, hijo adoptivo de Cali y hombre de la casa, ese es Mario Óscar Desiderio. Conocido el mundo futbolístico como el tranvía, es uno de los referentes históricos del glorioso Deportivo Cali.

Recordamos hoy como fue el debut de Mario Óscar Desiderio en el Deportivo Cali. Hace 50 años, un 29 de enero de 1967 debutaba con la elástica verdiblanca ante Cerro de Montevideo en un partido amistoso. Como fue ese debut, así lo narro Desiderio en el libro una pasión vestida de verde de José Fernando Millán Cruz:

“Debute en el Cali un domingo, 29 de enero de 1967 en un partido amistoso contra Cerro de Montevideo. Acababa de llegar a la ciudad y pedí jugar de una. Perdimos 1-0 y boté un penal. Le pegué tan mal que me tiré un cartel que había de Águila Roja. ¿Te imaginas lo que pasó? Me pegaron una arriada, qué no me dijeron. Llegué al hotel y dije: A qué país llegué, por Dios”.

Desiderio: “A mí los contratos me los renovaba el hincha”

Dejando de lado ese infortunio en el debut, Desiderio le daría muchas alegrías al club. Quienes le conocieron hablan bellezas de él, amante del caño, sombrerito, túnel y goles llenos de magia.

Estuvo en el Cali de la temporada 1967 a la temporada 1973, de allí paso a Unión Magdalena y Oro Negro, donde fue jugador y técnico a la vez. Con el Deportivo Cali, alcanzó tres títulos haciendo parte de los equipos campeones de los años 1967, 1969 y 1970.

Hoy Mario Óscar vive de la imagen que dejo en el pasado, es feliz y es ejemplo de superación, todo hincha del Cali al recordar la historia en letras doradas del club, siempre llevará en su corazón el nombre Desiderio.