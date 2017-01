Mario Alberto Yepes: "Este Deportivo Cali está para pelear una final"

Mario Alberto Yepes, técnico del Deportivo Cali / Foto: Daniela Rojas, Vavel.

Tras haber ratificado nuevamente como técnico del Deportivo Cali, Mario Alberto Yepes trabajó arduo y estratégicamente para potenciar al club 'verdiblanco' en este 2017.

Con un rendimiento del 55% tras 34 partidos jugados, el técnico de 41 años sostuvo una entrevista con Antena 2, en el cual respondió sobre la poca credibilidad que algunos hinchas 'azucareros' tienen sobre él, sobre las dudas que genera su cuerpo técnico y sobre los nuevos refuerzos.

¿Qué aprendió en el primer semestre para construir el segundo?

"Se aprendió en el tema de los refuerzos, que aveces los refuerzos que uno quisiera no pueden llegar. Y no se trata de que no pueden llegar porque el directivo no quiere hacer el esfuerzo, sino que aveces los costos son imposibles. Este torneo eso sirvió de experiencia, de mirar otras alternativas en beneficio del equipo, gente que estuviera al tope y pudiera contribuir a mejorar y hacer crecer a nuestros jugadores jóvenes".

¿En qué se basó para buscar los nuevos refuerzos?

"Buscamos jugadores que pudieran reemplazar a los que se fueron, realmente no fuimos en busca de muchos jugadores, sino de jugadores capaces de reemplazar a los que se fueron y le aportaran al equipo. Creo que con lo que llegó para reemplazar a los que estaban, este Deportivo Cali esta para pelear una final".

Existen muchas dudas sobre Freddy Hurtado, ¿Cree que se equivocó al elegirlo como asistente técnico?

"No me equivoque, yo estoy confiado en lo que me puede dar y en lo que me ha dado. Uno viene con otras ideas y con otro perfil, y para lo que yo estaba buscando lo ideal es Freddy".

¿No fue una equivocación tomar las riendas de un equipo?

"No lo creo así, yo me venía preparando para ser técnico antes de que terminara de jugar. Los últimos cuatro o cinco años ya había terminado mis cursos, eso me estaba sirviendo de experiencia, trataba de sacarle el mejor provecho a cada técnico que tenía y sobre todo creo que donde debía comenzar por una cuestión de todo lo que ha sido mi pensamiento, debía ser en el Deportivo Cali. Yo no tenía la idea de dirigir divisiones menores, ni de dirigir la segunda división, yo quería comenzar en el Cali".

¿Por qué Abel se ve grande con la Selección y en el Cali no?

"Pienso que Abel venía de una situación difícil, venía de una lesión larga, de un equipo que no lo ponían a jugar, y en el Cali llegó y con una semana de trabajo tuvo para volver a coger su nivel. Espero que ya con estos seis meses de trabajo, con la pretemporada completa que pudo realizar y la ida a la Selección, creo y estoy seguro que será un elemento importante para este Deportivo Cali".

¿Qué balance hace sobre los partidos de pretemporada?

"No solo hago balance de los partidos sino del balance en general de la pretemporada fue muy bueno. Hubo una gran disposición por parte de los jugadores y el equipó de trabajo. Lo de los partidos amistosos lo miramos como eso, es decir hubiera podido en Quito después del tres a uno meterme atrás y aguantar el resultado, pero yo necesitaba que Mayer, Cardona, Murillo y que todos tuvieran minutos. Ya nosotros veníamos con una planificación que determinado jugador tenía que jugar en Quito, otro jugador juega 70 minutos, y así sucesivamente, pero la idea era que en esos dos partidos todos los jugadores del Cali jugaran. Así tuvimos la oportunidar de ver y analizar realmente como están, que nos pueden aportar que no, qué les falta en lo físico y en la parte futbolística, para así trabajar arduo y sacar el nivel de cada uno optimo".