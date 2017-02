Google Plus

Mario Yepes: "A veces es responsabilidad de los jugadores"

El fútbol aéreo sigue siendo letal para el Deportivo Cali y se demostró una vez más en Envigado. Solo nueve minutos bastaron para desnudar totalmente las falencias defensivas del elenco verdiblanco.

El técnico Yepes, fue enfático al decir lo siguiente: "Tenemos que trabajar todos los días. A veces es responsabilidad de los jugadores en eso tenemos que mejorar y manejar mucho la ansiedad. Hay muchos errores individuales, no es hablar de nombres propios, necesitamos hablar de concentración".

En el partido hubo dos factores claves que marcaron el desarrollo y el final del mismo: el primero, es que al Cali le hacen goles insólitos, el segundo es que el azucarero también falla goles increíbles, los dos factores son preocupantes.

"Me preocupa mucho que nos hagan este tipo de goles, lo de la definición me deja tranquilo, pues generamos bastantes ocasiones en ese partido. No fuimos efectivos al concluir, necesitamos efectividad que nos deje tranquilos".

En cuanto el aspecto táctico, el entrenador se siente cómodo, pues a su manera de ver las cosas, su equipo desarrolla plenamente la idea de juego que él les inculca en cada jornada de entrenamiento: "Para mí, ellos si tienen clara la idea de juego".

"Las variantes no funcionaron como nosotros pensaron. Ellos se cerraron bien y no dejaron un solo espacio para nuestros volantes de creación".

Sobre los goles que recibió su equipo, el estratega dijo lo siguiente: "El segundo fue un baldado de agua fría, pues no se lo esperaba nadie, quedé sorprendido pues es un gol difícil de ver en el fútbol de hoy en día", concluye el entrenador.